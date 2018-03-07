Ex-BBB Lucas anuncia fim do noivado com Ana Lúcia

Lucas do "BBB 18" admitiu que relacionamento com Ana Lúcia terminou Crédito: Reprodução/Instagram

Mahmoud foi o eliminado da noite desta terça-feira (6) do "Big Brother Brasil 18". Quando saiu da casa, foi direto para o bate-papo com a repórter Fernanda Keulla e falou da relação de Jéssica e Lucas dentro do reality. O empresário também participou da entrevista e admitiu o fim do noivado: "Ana Lúcia (Vilela) ficou muito famosa. Ganhou milhares de seguidores e virou digital influencer. Hoje, não estamos mais juntos".

Gazeta Online, havia admitido que havia feito uma carícia íntima em Jéssica no edredom. Na ocasião, a entrevistadora questionou sobre que tipo de carinho tinha sido e ele rebateu: "Foi uma carícia", enfatizando e deixando subentendido o fato de ter sido algo mais picante. Ao deixar a casa, o empresário cearense, como noticiou o, havia admitido queNa ocasião, a entrevistadora questionou sobre que tipo de carinho tinha sido e ele rebateu: "Foi uma carícia", enfatizando e deixando subentendido o fato de ter sido algo mais picante.

Mas, voltando ao noivado, durante a entrevista da noite desta terça (6), Lucas ainda insistiu que tentará novas conversas com a, agora, ex-noiva. "Ela ainda está muito magoada com tudo o que aconteceu. Por ora, a gente ainda não voltou, mas eu espero que ainda dê certo. Eu não vou desistir dela", disse.

"BBB 18": Lucas e Jéssica se masturbam durante festa Crédito: Reprodução/TV Globo