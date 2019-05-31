Ex-BBB Kaysar muda drasticamente o visual e choca fãs: "Galã"

O ex-BBB Kaysar Dadour teve uma quinta-feira (30) bem compromissada. Depois de participar do "Mais Você", na Globo, ao lado de Ana Maria Braga e Louro José, o sírio inovou no visual.
Ele, que está em "Órfãos da Terra", decidiu tirar a barba completamente e provocou as mais diversas reações na internet: "Um meninão de 12 anos", disse. Outro comentou: "Meu Deus, agora você está até mais sensual". Um outro fã disse: "Lindo e jovem. Prefiro você sem barba".
Durante sua participação na grade global, Kaysar também abriu o jogo sobre futuros relacionamentos e os amores que já teve na vida.
"No Brasil namorada eu não tive. Só companhia, ficava. Na minha vida só tinha duas na verdade: uma na Síria e uma na Ucrânia. Sempre estou acompanhado, não fico sozinho, agora namorar...Namorar eu entrego 100%, meu amor inteiro para ela, faço tudo para ela, sou muito romântico", disse Kaysar a Ana Maria Braga.