Ex-BBB Kaysar muda drasticamente o visual e choca fãs: "Galã"

O ex-BBBteve uma quinta-feira (30) bem compromissada. Depois de participar do, na, ao lado de, o sírio inovou no visual.

Durante sua participação na grade global, Kaysar também abriu o jogo sobre futuros relacionamentos e os amores que já teve na vida.

"No Brasil namorada eu não tive. Só companhia, ficava. Na minha vida só tinha duas na verdade: uma na Síria e uma na Ucrânia. Sempre estou acompanhado, não fico sozinho, agora namorar...Namorar eu entrego 100%, meu amor inteiro para ela, faço tudo para ela, sou muito romântico", disse Kaysar a Ana Maria Braga.