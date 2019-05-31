Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Radical

Ex-BBB Kaysar muda drasticamente o visual e choca fãs: "Galã"

Ator, no ar em "Órfãos da Terra", na Globo, também abriu o jogo sobre o amor

Publicado em 

31 mai 2019 às 12:19

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 12:19

Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
O ex-BBB Kaysar Dadour teve uma quinta-feira (30) bem compromissada. Depois de participar do "Mais Você", na Globo, ao lado de Ana Maria Braga e Louro José, o sírio inovou no visual. 
Ele, que está em "Órfãos da Terra", decidiu tirar a barba completamente e provocou as mais diversas reações na internet: "Um meninão de 12 anos", disse. Outro comentou: "Meu Deus, agora você está até mais sensual". Um outro fã disse: "Lindo e jovem. Prefiro você sem barba". 
> Kaysar Dadour estreia como ator em 'Órfãos da Terra'
Durante sua participação na grade global, Kaysar também abriu o jogo sobre futuros relacionamentos e os amores que já teve na vida. 
"No Brasil namorada eu não tive. Só companhia, ficava. Na minha vida só tinha duas na verdade: uma na Síria e uma na Ucrânia. Sempre estou acompanhado, não fico sozinho, agora namorar...Namorar eu entrego 100%, meu amor inteiro para ela, faço tudo para ela, sou muito romântico", disse Kaysar a Ana Maria Braga. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados