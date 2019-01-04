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Ex-BBB Jéssica termina namoro com DJ Flávio Ribeiro

Relação durou cinco meses

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 11:27

Publicado em 

04 jan 2019 às 11:27
O DJ Flávio Ribeiro deitado ao lado da ex-BBB Jéssica Mueller Crédito: Reprodução/Instagram
2019 começou sem amor para a ex-BBB Jéssica Mueller e o DJ Flávio Ribeiro. Segundo informações do colunista Leo Dias, a relação - que começou há cerca de cinco meses - acabou logo após a virada. 
Jéssica teve uma passagem polêmica pelo "Big Brother Brasil 18", onde se envolveu em várias paixões e chegou a formar um triângulo amoroso. Depois de eliminada, ela tentou reatar com o brother Lucas Fernandes, que chegou a se separar da noiva por conta de uma suposta traição, mas não conseguiu. 
Lucas se casou com a amada e Jéssica ficou só a ver navios.  

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