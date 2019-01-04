Ex-BBB Jéssica termina namoro com DJ Flávio Ribeiro

O DJ Flávio Ribeiro deitado ao lado da ex-BBB Jéssica Mueller Crédito: Reprodução/Instagram

2019 começou sem amor para a ex-BBB Jéssica Mueller e o DJ Flávio Ribeiro. Segundo informações do colunista Leo Dias, a relação - que começou há cerca de cinco meses - acabou logo após a virada.

Jéssica teve uma passagem polêmica pelo "Big Brother Brasil 18", onde se envolveu em várias paixões e chegou a formar um triângulo amoroso. Depois de eliminada, ela tentou reatar com o brother Lucas Fernandes, que chegou a se separar da noiva por conta de uma suposta traição, mas não conseguiu.