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Cenas no Rio

Ex-BBB Gleici Damasceno vai estrear no cinema em filme LGBT

Primeiras cenas do longa serão filmadas no Rio

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 12:36

Publicado em 

30 abr 2019 às 12:36
A ex-BBB Gleici Damasceno e o ator Junior Provesi Crédito: Melyssa Almeida
A ex-BBB Gleici Damasceno poderá ser vista na telona em breve. A jovem começou a rodar em filme com temática LGBT cujas primeiras cenas serão filmadas no Rio de Janeiro. Desde que deixou o "Big Brother Brasil" ela vem tendo aulas de interpretação. 
O filme trata da luta dos LGBTs contra a desigualdade, transfobia, homofobia e racismo. 
Segundo informações do jornal Extra, na história a ex-BBB interpreta Laura, melhor amiga do protagonista na infância e o ajuda no momento de sua
descoberta sobre a sexualidade
e da fase em que ele descobre ser
portador do vírus HIV
. O personagem é vivido pelo ator Junior Provesi. 

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