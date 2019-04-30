Ex-BBB Gleici Damasceno vai estrear no cinema em filme LGBT

A ex-BBB Gleici Damasceno poderá ser vista na telona em breve. A jovem começou a rodar em filme com temática LGBT cujas primeiras cenas serão filmadas no Rio de Janeiro. Desde que deixou o "Big Brother Brasil" ela vem tendo aulas de interpretação.
O filme trata da luta dos LGBTs contra a desigualdade, transfobia, homofobia e racismo.
Segundo informações do jornal Extra, na história a ex-BBB interpreta Laura, melhor amiga do protagonista na infância e o ajuda no momento de sua
descoberta sobre a sexualidade
e da fase em que ele descobre ser
portador do vírus HIV
. O personagem é vivido pelo ator Junior Provesi.