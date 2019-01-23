Ex-BBB Gleici cobra R$ 40 mil por post no Instagram

A ex-BBB Gleici Damasceno, ganhadora da edição de 2018 do reality da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno

Um ano depois de ganhar o "Big Brother Brasil 18", Gleici Damasceno já cobra R$ 40 mil por post que é feito em seu próprio perfil do Instagram. E não é para menos, já que a jovem gastou o prêmio do reality comprando uma casa confortável para a família no Acre, de onde é natural.

Atualmente, segundo o jornal Extra, Gleici vive da própria publicidade que consegue fazer e, em entrevistas anteriores, confidenciou que o mais caro que gastou consigo mesma foi R$ 600 que pagou em um perfume.

De acordo com o Extra, o valor do post inclui uma postagem em sua conta na rede social, além de dois stories, e leva em conta o número de seguidores.