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Um ano após BBB

Ex-BBB Gleici cobra R$ 40 mil por post no Instagram

Um ano após ganhar o Big Brother Brasil, Gleici - que mora de aluguel no Rio - gastou o prêmio comprando uma casa para a família, no Acre, e vive hoje de publicidade

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:35

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:35
A ex-BBB Gleici Damasceno, ganhadora da edição de 2018 do reality da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno
Um ano depois de ganhar o "Big Brother Brasil 18", Gleici Damasceno já cobra R$ 40 mil por post que é feito em seu próprio perfil do Instagram. E não é para menos, já que a jovem gastou o prêmio do reality comprando uma casa confortável para a família no Acre, de onde é natural. 
Atualmente, segundo o jornal Extra, Gleici vive da própria publicidade que consegue fazer e, em entrevistas anteriores, confidenciou que o mais caro que gastou consigo mesma foi R$ 600 que pagou em um perfume. 
De acordo com o Extra, o valor do post inclui uma postagem em sua conta na rede social, além de dois stories, e leva em conta o número de seguidores.
Atualmente, Gleici é seguida por um pouco mais de 6 milhões de pessoas.

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