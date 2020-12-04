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Com clipe romântico

Ex-BBB Flay e Lucas Lucco lançam single 'Dois Vagabundos'; ouça

Single da ex-BBB com o cantor já está disponível nas plataformas digitais e clipe romântico da música sai no YouTube ainda nesta sexta (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 10:07

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:07

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:07

A ex-BBB Flay e o cantor Lucas Lucco
A ex-BBB Flay e o cantor Lucas Lucco Crédito: Gabriel Correia
Apostando no sertanejo urbano, a ex-BBB Flay e p cantor Lucas Lucco lançam nesta sexta-feira (4) o single Dois Vagabundos. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e chega para os fãs acompanhada de clipe produzido com referências dos anos 80 e 90
Na produção, que será divulgada ao meio dia desta sexta (4) no canal do YouTube de Flay, os cantores incorporam a história de um casal que terminou o relacionamento mas ainda curte se divertir juntos Nas filmagens, protagonizam cenas divertidas com doses de romance. Eles contaram ainda com a participação especial de alguns amigos pessoais, como o também ex-BBB Daniel Lenhardt, Da Paris e Pamela Drudi.
Para a divulgação desse novo single, a cantora anunciou uma live de 24h, sem cortes, em formato de pay per view. A ideia era mostrar para os fãs a rotina do dia que antecede o lançamento. Nas primeiras 6h de transmissão, Flay ultrapassou 100 mil reproduções.

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E não é de agora que Flay está buscando intensificar a carreira solo na música. Seu primeiro single, em parceria com Jerry Smith, já ultrapassa os 30 milhões de plays.

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