Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Ex-BBB é denunciado por apologia a maus-tratos de animais

No reality, o ex-brother fez algumas declarações que incomodaram aos espectadores

Publicado em 

24 mai 2019 às 11:23

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 11:23

ex-BBB Maycon Santos, 27, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por apologia a maus-tratos aos animais e crime contra a paz pública. 
O ex-BBB Maycon Santos Crédito: Reprodução/Instagram @mayconsantosoli
Segundo a promotoria do estado, a petição foi enviada na segunda-feira (20) ao 16º Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que analisará o requerimento.
Maycon esteve no Big Brother Brasil 2019, onde engatou um breve romance com a participante Isabella. No reality, ele fez algumas declarações que incomodaram aos espectadores e, inclusive, ativistas como Luisa Mell, que pediu que ele fosse eliminado do programa.
> Plínio, o cachorro de Anitta, sofre ameaças e Luisa Mell se revolta
Durante um bate-papo com os demais integrantes da casa, Maycon fez comentários sobre brincadeiras que fazia quando era mais jovem com animais.  "Já viu gato? Você coloca um adesivo no gato, do lado, e ele fica andando assim ... Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?", afirmou Maycon. Ele também chegou a dizer que perdeu a virgindade com uma cabra.
A afirmação do brother foi comentada pelos BBBs que estavam na casa. "Eu fico pensando nisso todo dia. Olho pra cara dele e lembro. É o negócio de estuprar boi, galinha, sei lá. Tudo bem, é uma coisa que acontece muito no Brasil, mas é aquela coisa: isso é nojento. Você falar desse jeito rindo e achando o máximo o que fez... Desde o primeiro momento, vi que não tem a menor noção", disse Hana. "É zoofilia isso, isso é sério. E você vem e fala disso com a maior naturalidade?"
Maycon também foi acusado de intolerância religiosa por internautas após falar ter sentido um arrepio enquanto ouvia umas músicas esquisitas, dançada por Rodrigo e Gabriela.
"Olhei para os dois, num sincronismo legal. Achei legal, juro por Deus. De repente, comecei a olhar e escutar uns negócios. 'Não faça igual a eles'. Aí veio Jesus Cristo em minha mente. 'Não para aqui. Para a vida inteira. Se fizer igual a eles, eles ganharão mais força'. Eu não sou doido".
O mineiro veio da pequena Piumhi, com cerca de 34 mil habitantes, para São Paulo para tentar a sorte. Queria ser modelo, mas acabou bartender, servente de pedreiro, chapeiro, entregador e vendedor de queijo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo luisa mell
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados