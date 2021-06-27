Evandro Santo ficará um ano internado em clínica de reabilitação

Evandro Santo, ex-Pânico assume vício em drogas e vai se tratar Crédito: Divulgação

"Assumindo o BO. Saindo do armário do meu problema com drogas. Que este vídeo te ajude a também a lidar com os seus problemas ou sua saúde mental!!!" escreveu em seu Instagram.

O humorista continua: "É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde, é preciso quebrar o véu da ignorância que nos cercam. Ser um adicto não é o fim...pode ser o começo de uma vida nova".

Ele ainda falou sobre a rotina de como será sua estadia na clínica de reabilitação, comentando detalhes do tratamento e como estará ocupado. Evandro diz que tomou a iniciativa para poder ajudar outros adictos e salvar vidas.