'Estou sendo ameaçada por racistas', afirma Gaby Amarantos

Gaby Amarantos Crédito: Reprodução/Intagram @gabyamarantos

A cantora Gaby Amarantos usou suas redes sociais para mostrar mensagens racistas que recebeu em seu perfil no Instagram. Uma usuária, que não foi identificada por Gaby, chegou a chamá-la de "macaca" e "preta fedida".

"Isso não é mimimi, nem vitimismo. Racismo é crime e vamos tomar medidas judiciais cabíveis", disse a cantora.

"Racismo ainda é um monstro que ronda nossas vidas em pleno 2018. A agressividade das pessoas em destilar seus preconceitos em forma de opinião é assustadora. Não é sobre 'ganhar mídia', é um assunto urgente que precisa ser falado. Não vão nos calar!", prosseguiu.

Gaby ainda garantiu que não se sente intimidada: "Vou seguir blindada pelo escudo do amor das pessoas que querem ver um Brasil de empatia, sororidade e, acima de tudo, igualdade e respeito."