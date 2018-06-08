Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

'Estou sendo ameaçada por racistas', afirma Gaby Amarantos

Recentemente, Gaby usou suas redes sociais para criticar o apresentador Silvio Santos, que, segundo ela, faz piadas com teor racista, homofóbico, gordofóbico e machista em seu programa

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 11:58
Gaby Amarantos Crédito: Reprodução/Intagram @gabyamarantos
A cantora Gaby Amarantos usou suas redes sociais para mostrar mensagens racistas que recebeu em seu perfil no Instagram. Uma usuária, que não foi identificada por Gaby, chegou a chamá-la de "macaca" e "preta fedida".
"Isso não é mimimi, nem vitimismo. Racismo é crime e vamos tomar medidas judiciais cabíveis", disse a cantora.
"Racismo ainda é um monstro que ronda nossas vidas em pleno 2018. A agressividade das pessoas em destilar seus preconceitos em forma de opinião é assustadora. Não é sobre 'ganhar mídia', é um assunto urgente que precisa ser falado. Não vão nos calar!", prosseguiu.
Gaby ainda garantiu que não se sente intimidada: "Vou seguir blindada pelo escudo do amor das pessoas que querem ver um Brasil de empatia, sororidade e, acima de tudo, igualdade e respeito."
Recentemente, Gaby usou suas redes sociais para criticar o apresentador Silvio Santos, que, segundo ela, faz piadas com teor racista, homofóbico, gordofóbico e machista em seu programa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados