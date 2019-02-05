Esposa de Marcello Antony é beijada e apalpada por homens em Portugal

Marcello Antony decidiu trocar o Brasil por Portugal por conta da violência. Ele e a esposa, Carolina Villar, adotaram a Europa como novo lar junto de seus quatro filhos.
Mas, segundo o site "Live News", a família não passou ilesa por lá. De acordo com informações do colunista Leo Dias, durante as festas dos santos populares que acontecem em Alfama, Carolina foi apalpada e beijada por dois homens.
Informações também dão conta de que ela foi agredida em um supermercado por uma senhora.
Apesar de lamentar os episódios, o ator garantiu que gosta da vida que leva em Portugal, já que aqui, vivia com medo: "Era assustador", confessou, segundo Leo Dias.