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Concurso em junho

ES abre inscrições para concurso de Mister e Musa 2021 pela internet

Concurso de beleza, que vai eleger o mais belo homem e mulher do Estado, acontecerá nos dias 4 e 5 de junho em hotel de Vitória com protocolos contra a Covid-19
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:55

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:55

O Mister Espírito Santo 2020 e Mister Brasil Unificado 2020, André Freitas, da Ilha das Caieiras, em Vitória
O Mister Espírito Santo 2020 e Mister Brasil Unificado 2020, André Freitas, da Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Divulgação
Até o próximo dia 31 de março, as inscrições para o Mister Espírito Santo 2021 e Musa Espírito Santo 2021 estão abertas pela internet. Os interessados podem concorrer em cinco categorias diferentes, tendo que cumprir apenas alguns pré-requisitos para tentarem a sorte no dia do concurso. O evento está marcado para acontecer nos dias 4 e 5 de junho em hotel de Vitória.
Para concorrerem, os candidatos a Mister Espírito Santo têm que ter entre 18 e 33 anos e altura mínima de 1,7m. Já a Musa Espírito Santo tem que ter entre 18 e 28 anos e no mínimo 1,65m. Na categoria teen, Mister e Musa têm que ter entre 14 e 17 anos. Ainda existem outras duas categorias mirins, sendo para idades entre 5 e 9 anos (Mirim 1) e entre 10 e 13 anos (Mirim 2).
Todos os candidatos precisam ser brasileiros ou estrangeiros que tenham residência permanente no Brasil há pelo menos dois anos e estejam com processo de naturalização em trânsito. Para realizar as inscrições, os interessados devem enviar os dados como nome, idade, altura e município em que mora, além de fotos, para os e-mails [email protected] (categoria mister) e [email protected] (categoria musa).
"Já foram selecionados participantes de Colatina, Baixo Guandú, Serra, Vila Velha, Afonso Cláudio, Guarapari e Vitória. Os vencedores participarão do Mister e Musa Brasil, que está marcado para acontecer nos dias 6 e 7 de setembro no Distrito Federal. Nossa expectativa é sempre de fazer o melhor concurso de todos os tempos. Desde 2009, ele só vem crescendo e estamos confiantes", fala Rodrigo Coelho, coordenador da franquia no Estado.
Segundo ele, apesar da pandemia da Covid-19, o concurso será realizado de forma presencial, já que todos os cuidados serão tomados. De acordo com o coordenador, o evento foi, inclusive, dividido em dois dias diferentes para não promover aglomeração.

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"Não sabemos quais serão as exigências em junho, mas é claro que seguiremos todos os protocolos que o governo do Estado estabelecer. Também dividimos em dois dias por isso, para não aglomerar, e vamos ter todo o cuidado com os candidatos, jurados e organização do evento", reitera.

SERVIÇO

  • Inscrições para o Mister Espírito Santo 2021  e Musa Espírito Santo 2021
  • Data: até o dia 31 de março (concurso está marcado para junho)
  • Plataforma: os interessados devem se manifestar por meio dos e-mails [email protected] (categoria mister) e [email protected] (categoria musa) com fotos. 

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