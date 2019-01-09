Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Climão

Equipe do "Vídeo Show" não soube com antecedência do fim do programa

Havia três boatos circulando na produção do "Vídeo Show" nos últimos dias

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 10:43

Publicado em 

09 jan 2019 às 10:43
Crédito: Globo/Raquel Cunha
Havia três boatos circulando na produção do Vídeo Show nos últimos dias.
Um deles dizia que o programa voltaria a ser semanal, como foi em seus primeiros anos. As matérias só focariam no filé mignon da programação da Globo. Um Vídeo Show mais enxuto e mais consistente.
Outro rumor falava que o Vídeo Show se tornaria um segmento dentro de algum outro programa da Globo, matutino ou vespertino. Um espaço dedicado à memória e aos bastidores da emissora, mas com uma duração muito menor do que (ainda) tem hoje.
O terceiro boato era de que o Vídeo Show simplesmente acabaria. Foi o que acabou se confirmando.
Nesta terça (8), pouco antes de a emissora enviar um e-mail à imprensa anunciando (entre outras coisas) o fim do Vídeo Show, o novo diretor da área de entretenimento, Mariano Boni, comunicou à equipe, em um discurso de quatro minutos, que o programa terá sua derradeira edição na próxima sexta (11).
Essa despedida não terá nada de especial. Vai ser um programa normal, como o de qualquer outro dia. Nem há tempo hábil para preparar algo fora da rotina.
Por enquanto, nenhum profissional do Vídeo Show foi dispensado, nem realocado para outra atração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados