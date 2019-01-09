Equipe do "Vídeo Show" não soube com antecedência do fim do programa

Crédito: Globo/Raquel Cunha

Havia três boatos circulando na produção do Vídeo Show nos últimos dias.

Um deles dizia que o programa voltaria a ser semanal, como foi em seus primeiros anos. As matérias só focariam no filé mignon da programação da Globo. Um Vídeo Show mais enxuto e mais consistente.

Outro rumor falava que o Vídeo Show se tornaria um segmento dentro de algum outro programa da Globo, matutino ou vespertino. Um espaço dedicado à memória e aos bastidores da emissora, mas com uma duração muito menor do que (ainda) tem hoje.

O terceiro boato era de que o Vídeo Show simplesmente acabaria. Foi o que acabou se confirmando.

Nesta terça (8), pouco antes de a emissora enviar um e-mail à imprensa anunciando (entre outras coisas) o fim do Vídeo Show, o novo diretor da área de entretenimento, Mariano Boni, comunicou à equipe, em um discurso de quatro minutos, que o programa terá sua derradeira edição na próxima sexta (11).

Essa despedida não terá nada de especial. Vai ser um programa normal, como o de qualquer outro dia. Nem há tempo hábil para preparar algo fora da rotina.