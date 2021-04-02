Equipe de Britney Spears garante que mensagem nas redes sociais é verídica

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/britneyspears

A equipe que cuida de Britney Spears, 39, garantiu que a cantora é a responsável pelas postagens que fez recentemente nas redes sociais. Nesta semana, ela escreveu que estava "envergonhada" pelo documentário "Framing Britney Spears" e que "chorou por duas semanas".

Porém, muitos fãs duvidaram que a mensagem tivesse sido feita pela própria cantora, que vive uma disputa judicial para se livrar da tutela do pai, Jamie. Essas suspeitas aumentaram após o ex-maquiador dela, Billy Brasfield, afirmar ao site Page Six que havia conversado com ela, que teria dito não ter controle sobre o que era escrito em suas redes sociais.

Uma representante da artista afirmou ao site que ela não se encontrou com Brasfield. "Eu não falo com Billy, não sei com quem ele está falando", teria dito a cantora. "Não sou eu. Não falo com ele há anos."

"Eu escrevo minhas próprias postagens, não sei por que ele está dizendo isso", prosseguiu a cantora no comunicado. Brasfield disse ter estranhado o teor da mensagem, motivo pelo qual teria mandado uma mensagem para a cantora.

O ex-maquiador sustenta que tem se comunicado com a amiga. "Não vou dizer que essa pessoa [representante dela] está mentindo, é só que ela não sabe", afirmou. "Estou em contato com Britney Spears."

Já Cassie Petrey, que administra as redes social de Britney Spears por meio da empresa Crowd Surf, havia declarado em fevereiro que a cantora costuma, sim, fazer as próprias publicações. "Britney cria suas próprias postagens e escreve suas próprias legendas para o Instagram", afirmou.

"Ela encontra as imagens do Google, imagens do Pinterest, citações, memes e tudo mais sozinha", disse. "Ninguém está sugerindo nada disso para ela."