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Raio-X da treta

Entenda a briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby

Listamos, ponto a ponto, tudo o que aconteceu até agora depois da separação polêmica de Piovani e Scooby

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 06:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 06:06
26/03/2019 - Luana Piovani e Pedro Scooby comemoram aniversário do filho Dom Crédito: Divulgação/Instagram
Tudo parecia tranquilo com Luana Piovani, 42, e Pedro Scooby, 31, quando o casal surpreendeu o público ao anunciar sua separação em junho. A atriz afirmava que os dois continuavam bons amigos. 
A separação ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades', afirmou a atriz". 
No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas. O embate começou quando Scooby anunciou que estava namorando Anitta, 26, e ensinou os filhos a cantarem a música "Onda Diferente", sucesso atual da cantora. Na letra, o trio usa expressões como "fudeu" e fazem menções ao uso da maconha.
Piovani desabafou sobre o episódio nas redes sociais: "Incrível como ninguém lê Monteiro Lobato, ninguém canta uma Palavra Cantada, uma Adriana Partimpim. A professora falou que tem que ler e escrever umas frases pra não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado, quero só ver como vai ser", diz em vídeo. 
Aos poucos, Piovani começou a revelar alguns bastidores do casamento, dizendo que os dois já estavam muito distantes, com projetos diferentes e que essa questão ficou mais clara quando eles passaram a viver em Portugal
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
No meio disso tudo, a atriz começou a temer o dia em que seus filhos iriam conhecer Anitta. Um seguidor tocou no assunto, e Piovani, por meio de sua rede social, contou como estava se sentindo com isso. "Imagina a surra de story na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça", escreveu ele. "Pensei mil vezes e estou me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos", respondeu Luana.
Crédito: Reprodução/Instagram
> 'Vamos conhecer a Anitta', comemoram filhos de Scooby em vídeo de Piovani
Cada vez mais irritada, Piovani começou a revelar mais detalhes sobre o motivo da separação com Scooby:  "Na verdade, eu terminei o casamento porque ele, além de ter virado um turista, [...] não nos priorizava", afirmou a atriz.
> Piovani reclama de Scooby e diz que está há dias sem falar com filhos
Ela ainda disse que considerou as atitudes de Scooby desrespeitosas após a separação. "Não dá para ser tudo o que queria depois da falta de respeito e consideração que ele teve com a família dele. [...] O show de sexualidade que ele ofereceu ao mundo quando começou o novo relacionamento só mostra o quanto eu estava certa! Agora o mínimo de educação é que ele fique grato que não abro minha boca para falar das tantas cagadas constrangedoras que aprontou. Pai dos meus filhos e só", escreveu nas redes sociais. 
> Pedro Scooby vira loiro platinado; fotos
Depois de tudo isso, Pedro Scooby levou Dom, Bem e Liz a uma viagem de férias para os Estados Unidos com a namorada Anitta.  Após reclamar que o ex-marido não a deixava falar com os filhos há quatro dias, Piovani fez mais um desabafo pelas redes sociais.
Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo a atriz, houve muita confusão antes mesmo do pai partir em viagem com as crianças. Ele teria perdido o voo para os Estados Unidos porque não tinha em mãos todos os documentos acertados, fato que ela precisou resolver. 
> Anitta parabeniza Pedro Scooby e lista elogios: 'Bom de cama'
A atriz ainda havia pedido que algumas regras fossem cumpridas. "Antes de as crianças irem eu coloquei tudo escrito, as condições: cadeirinha, sem palavrões, sem músicas com expressões chulas ou palavrões, não teclar enquanto dirige e falar com meus filhos dia sim, dia não, às 20h, que lá é 12h, que achei que era um horário bom, porque as crianças nas férias acordam mais tarde mesmo", afirmou Luana. 
> Piovani critica figurinos de Anitta em publicação nas redes sociais
Mesmo assim, ela não conseguiu contato com os filhos. "Eles viajaram na quinta, falei com eles na sexta e nunca mais ele me respondeu nenhum WhatsApp, não atendeu nenhuma ligação. Liguei para a Leticia [irmã de Scooby], e ela também não atendeu. E por que ela não me atendeu? Porque ele me deu o número errado", contou Piovani nesta terça-feira (13).
> Gretchen manda indireta para Piovani em foto de Anitta: "Raiva"
PASSO A PASSO DA SEPARAÇÃO
Março: Casal anuncia a separação
Junho: Anitta confirma namoro com Pedro Scooby
Julho: Scooby visita os filhos em Portugal e canta 'Onda Diferente', de Anitta, em vídeo, e Piovani se irrita com teor da música
5 de Agosto: Piovani revela mais sobre os bastidores de sua separação e se diz aflita com viagem de Scooby com os filhos
13 de Agosto: Scooby viaja com Anitta e filhos; Piovani reclama que ex-marido deixou crianças incomunicáveis por quatro dias
14 de Agosto: Irritada, atriz revela todos os problemas que sofreu com a viagem de Scooby com Anitta  

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