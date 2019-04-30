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Casamento do humorista

Empregadas de Carlinhos Maia usarão joias de 800 mil reais em festa

As duas empregadas domésticas de Carlinhos usarão joias de diamantes avaliadas em R$ 800 mil

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 12:14

Publicado em 

30 abr 2019 às 12:14
Lucas Guimarães e o noivo, Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Não só Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães, vão usar joias no próprio casamento. As duas empregadas domésticas dos pombinhos vão ostentar peças avaliadas em R$ 800 mil durante o festão do sim-sim. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, elas também irão se vestir no mesmo ateliê dos noivos, do estilista Audifax Seabra. "Quero homenagear a minha mãe, que também foi empregada doméstica e hoje está de patroa, porque sou desses (risos)", contou ele ao colunista. 
Só a festa dos dois, sem cachê das atrações, está sendo avaliado na casa de R$ 1 milhão. Mas os noivos não vão ter que desembolsar nem um centavo para custear a festividade. Eles negociaram tudo por
permutas por meio de divulgação nas redes sociais

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