Empregadas de Carlinhos Maia usarão joias de 800 mil reais em festa

Lucas Guimarães e o noivo, Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Não só Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães, vão usar joias no próprio casamento. As duas empregadas domésticas dos pombinhos vão ostentar peças avaliadas em R$ 800 mil durante o festão do sim-sim.

Segundo informações do colunista Leo Dias, elas também irão se vestir no mesmo ateliê dos noivos, do estilista Audifax Seabra. "Quero homenagear a minha mãe, que também foi empregada doméstica e hoje está de patroa, porque sou desses (risos)", contou ele ao colunista.

Só a festa dos dois, sem cachê das atrações, está sendo avaliado na casa de R$ 1 milhão. Mas os noivos não vão ter que desembolsar nem um centavo para custear a festividade. Eles negociaram tudo por

permutas por meio de divulgação nas redes sociais