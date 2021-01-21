Em aniversário de 33 anos, Felipe Neto ganha homenagens e piadas

O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto

Na manhã desta quinta-feira, 20, a hashtag #FelipeNetoLevel33 já dominava as redes sociais. Os fãs do Felipe Neto, que tem mais de 41 milhões de inscritos em seu canal, prestaram suas homenagens e fizeram piadas pelo aniversário de youtuber.

Em seu Instagram, ele postou uma foto com filtro de envelhecimento onde aparenta ter (bem) mais de 33 anos. No Twitter, escreveu: "Gente, eu juro que vou ler tudo que vocês mandarem na tag". E a lista não para de crescer.

Dono de um dos maiores canais do YouTube, o carioca tem mais de onze bilhões de visualizações acumuladas no desde que começou na plataforma em 2010. No início, seus vídeos traziam críticas a diversos temas, como a comunidade LGBT.

"Quando comecei a gravar vídeos para a internet, era um menino de 21 anos ainda em processo de amadurecimento, o que me fez criar um personagem reclamão que falava muito palavrão e dizia alguns clichês idiotas e preconceituosos", contou em entrevista ao Estadão.