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Comemorações

Em aniversário de 33 anos, Felipe Neto ganha homenagens e piadas

Na manhã desta quinta-feira (21) a hashtag #FelipeNetoLevel33 já dominava as redes sociais. Em seu Instagram, ele postou uma foto com filtro de envelhecimento.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2021 às 15:15

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 15:15

O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Na manhã desta quinta-feira, 20, a hashtag #FelipeNetoLevel33 já dominava as redes sociais. Os fãs do Felipe Neto, que tem mais de 41 milhões de inscritos em seu canal, prestaram suas homenagens e fizeram piadas pelo aniversário de youtuber.
Em seu Instagram, ele postou uma foto com filtro de envelhecimento onde aparenta ter (bem) mais de 33 anos. No Twitter, escreveu: "Gente, eu juro que vou ler tudo que vocês mandarem na tag". E a lista não para de crescer.
Dono de um dos maiores canais do YouTube, o carioca tem mais de onze bilhões de visualizações acumuladas no desde que começou na plataforma em 2010. No início, seus vídeos traziam críticas a diversos temas, como a comunidade LGBT.
"Quando comecei a gravar vídeos para a internet, era um menino de 21 anos ainda em processo de amadurecimento, o que me fez criar um personagem reclamão que falava muito palavrão e dizia alguns clichês idiotas e preconceituosos", contou em entrevista ao Estadão.
Nesses 11 anos que passaram, Felipe Neto se reinventou e sua popularidade cresceu. Seus vídeos passaram a tratar de temas mais sérios, como depressão e educação, e engajamento político. Na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2019, ele comprou e distribuiu 14 mil livros com temática LGBT em ação contra a censura.

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