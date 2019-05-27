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Maternidade

Em 'A Dona do Pedaço', Monica Iozzi diz que vai casar após novela

Em entrevista recente, atriz disse que não sabe se quer ser mãe: "Casar foi uma montanha russa de emoções e não decidi nada, não faço a menor ideia"

Publicado em 

27 mai 2019 às 20:50

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 20:50

Monica Iozzi, atriz da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Divulgação/Estevam Avellar / Globo
Monica Iozzi, que está no ar em "A Dona do Pedaço", da TV Globo, já tem planos para quando a novela chegar ao fim: casar.
Em entrevista ao jornal "O Globo", publicada nesta segunda-feira, 27, a atriz de 37 anos contou que vai oficializar a união com o administrador de empresas Gabriel Moura.
Outra coisa que ela pensa em fazer após as gravações, e que já tinha dividido com o público, é raspar o cabelo. A atriz ficou loira para o novo trabalho e percebeu que passou a ser mais observada depois de mudar a tonalidade dos fios.
Na entrevista ao "O Globo", ela também falou sobre maternidade e disse que não sabe se quer ser mãe. "Tenho refletido [...], cheguei nesse momento: não quero mesmo?", disse Monica, que está trabalhando em um filme sobre o tema.
"Sempre fiquei 'não quero agora, quem sabe depois?'. Com o filme, veio uma imersão nesse universo. [...] Era uma decisão que eu tinha muito certa, de não querer. Na filmagem, havia dias em que eu tinha certeza absoluta de que não queria, mas, no outro, gravava com um bebezinho e aí... Foi uma montanha russa de emoções e não decidi nada, não faço a menor ideia", afirmou.
>Nu em "A Dona do Pedaço", Reynaldo Gianecchini exibe bumbum em dia
>"A Dona do Pedaço" estreia na Globo em clima de faroeste trágico
Embora haja uma pressão social para a maternidade, principalmente para que mulheres engravidem e tenham filhos biológicos, a atriz disse que "não sei o quanto a maternidade para mim teria que ser biológica".
A maternidade também será exercida por Monica no filme live-action "Turma da Mônica - Laços". Ela dará vida a Dona Luiza, "mãe da dentucinha mais amada do Brasil", conforme descreveu.

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