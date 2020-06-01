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Turnê por água abaixo

Elton John demite banda e funcionários após shows cancelados

Até agora, 34 datas da turnê de John nos EUA foram canceladas ou adiadas, e é cada vez mais provável que todos os shows agendados de setembro a dezembro também sejam afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 08:19

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 08:19

O músico Elton John
O músico Elton John Crédito: Reprodução/Instagram @eltonjohn
pandemia do coronavírus deixou Elton John, 73, no prejuízo. O astro perdeu 60 milhões de libras --o que equivale a quase de R$ 401 milhões-- por ter que cancelar sua turnê de despedida, programada para acontecer em 2020. A suspensão dos shows levou o astro a demitir sua banda, incluindo parceiros de longa data, como o guitarrista Davey Johnstone, 69, e o baterista Nigel Olsson, 71.
De acordo com o Daily Mail, não foram apenas os músicos que tocavam com John que sofreram com a perda do artista, funcionários da mansão do cantor também foram dispensados. Eles trabalhavam no imóvel de John localizado em Atlanta, nos Estados Unidos, avaliado em 20 milhões de libras --correspondente a cerca de R$ 133 milhões.
Ainda segundo a publicação, o cantor e seu marido David Furnish, 57, contavam com o dinheiro que seria arrecadado na turnê "Farewell Yellow Brick Road" (Adeus Estrada de Tijolos Amarelos, em tradução livre) para se aposentarem. Recentemente, lista do Sunday Times que apontava o patrimônio milionários, mostrou que John e Furnish têm uma fortuna estimada em 360 milhões de libras, equivalente a aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

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Até agora, 34 datas da turnê de John nos EUA foram canceladas ou adiadas, e é cada vez mais provável que todos os shows agendados de setembro a dezembro também sejam afetados. Na semana passada, o cantor e o marido voaram de Los Angeles para o Reino Unido em um jato particular.
Além de as duas propriedades citadas, o astro também possui residência na França e um iate que acomoda até 18 convidados --além de 18 tripulantes-- com oito quartos luxuosos, cada um com seu próprio banheiro.

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