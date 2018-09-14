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Causou surpresa

Eliana aparece na TV Globo e é tietada por funcionários da emissora

Apresentadora do SBT participou de gravação do programa de Tatá Werneck

Publicado em 

14 set 2018 às 11:24

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 11:24

Apresentadora do SBT participou de gravação do programa de Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram
Eliana tem 30 anos de carreira. Com uma situação sólida no SBT, causou surpresa ao aparecer nos corredores da TV Globo nesta quinta-feira, 13. A apresentadora participou de gravação do programa Lady Night, talk show de Tatá Werneck, no Multishow.
Funcionários do canal do Globosat não resistiram, tiraram fotos e fizeram vídeos com a apresentadora. Tudo foi registrado pelo maquiador dela, Junior Mendes.
“Que carinho, camarim lindo!”, escreveu Eliana, no perfil oficial dela no Instagram. Com 14,5 milhões de seguidores, a apresentadora causou alvoroço entre os fãs: “Danada, foi na Globo e quase não para de tirar foto!” e “Pelo menos o SBT não impede que seus artistas participem em outras emissoras!” foram alguns dos comentários.

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