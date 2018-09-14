Eliana aparece na TV Globo e é tietada por funcionários da emissora

Apresentadora do SBT participou de gravação do programa de Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram

Eliana tem 30 anos de carreira. Com uma situação sólida no SBT, causou surpresa ao aparecer nos corredores da TV Globo nesta quinta-feira, 13. A apresentadora participou de gravação do programa Lady Night, talk show de Tatá Werneck, no Multishow.

Funcionários do canal do Globosat não resistiram, tiraram fotos e fizeram vídeos com a apresentadora. Tudo foi registrado pelo maquiador dela, Junior Mendes.