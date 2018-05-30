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Elenco do filme 'Sai de Baixo' posta foto na gravação

Além de Marisa Orth e Miguel Falabella, ainda compõem o elenco Tom Cavalcanti, Katiuscia Canoro e Aracy Balabanian

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:47
Marisa Orth e Miguel Falabella são as principais atrações do filme "Sai de Baixo" Crédito: Reprodução/Instagram
Para os nostálgicos da década de 1990, saibam que a turma de Sai de Baixo está reunida novamente, dessa vez para a gravação do filme do humorístico. Alguns dos atores postaram fotos do elenco nesta terça-feira, 29.
"Primeiro dia com Caco! Saudades! Prestes a embarcar numa excursão da Vavatur. Vem aí, o filme", escreveu Marisa Orth na legenda de uma foto ao lado de Miguel Falabella. Os dois faziam o casal Magda e Caco Antibes. "Uma alegria reencontrar essas personagens", escreveu Miguel.
Além deles, ainda compõem o elenco Tom Cavalcanti, Katiuscia Canoro e Aracy Balabanian. Por outro lado, a ausência de Luiz Gustavo no papel de Vavá, por motivos de saúde, será a mais sentida. Já Claudia Jimenez recusou o trabalho e foi substituída por Cacau Protásio.

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