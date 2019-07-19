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Internacional

Eleita Miss Bumbum, Pabllo Vittar é convidada para desfilar no México

"O mundo está cheio de pessoas preconceituosas, temos que combater essas atitudes gerando espaço para tratar dos assuntos da diversidade com naturalidade", disse Cacau Oliver, organizador do evento

Publicado em 

19 jul 2019 às 11:10

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 11:10

Crédito: Ernna Cost
Não foi só uma vez que a cantora Pabllo Vittar abalou a internet com o seu bumbum. Já confundida com Cleo Pires, e depois com a atriz Bruna Marquezine, Vittar foi elogiada, agora, pelo organizador do Miss Bumbum World.
> Pabllo Vittar empina bumbum e seduz fãs de fio dental; foto
"O concurso agora é mundial, a Pabllo mostrou que seu talento vai além da música. Vai ser uma ótima representante do Miss Bumbum Trans no mundo", escreveu Cacau Oliver, no Twitter.
> "Toda celebridade foi sub um dia", diz Cacau Oliver, forjador de famosos
Em resposta, Vittar comemorou: "Bom dia só para quem é miss bumbum!". 
A primeira edição da competição mundial deste ano será no dia 30 de setembro, na Cidade do México. Apesar de o concurso não ter nenhuma trans, ele convidou Vittar para desfilar no evento.
"O mundo está cheio de pessoas preconceituosas, temos que combater essas atitudes gerando espaço para tratar dos assuntos da diversidade com naturalidade. A faixa da Pabllo Vittar está pronta, se ela quiser pode ir desfilar em setembro na Cidade do México", disse Oliver.
O organizador do evento afirmou, ainda, em nota à imprensa que não descarta a possibilidade de um concurso com as mais belas transexuais do mundo.

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