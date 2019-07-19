Eleita Miss Bumbum, Pabllo Vittar é convidada para desfilar no México

Crédito: Ernna Cost

Pabllo Vittar abalou a internet com o seu bumbum. Já confundida com Cleo Pires, e depois com a atriz Bruna Marquezine, Vittar foi elogiada, agora, pelo organizador do Miss Bumbum World. Não foi só uma vez que a cantoraabalou a internet com o seu. Já confundida com, e depois com a atriz, Vittar foi elogiada, agora, pelo organizador do

"O concurso agora é mundial, a Pabllo mostrou que seu talento vai além da música. Vai ser uma ótima representante do Miss Bumbum Trans no mundo", escreveu Cacau Oliver , no Twitter.

Em resposta, Vittar comemorou: "Bom dia só para quem é miss bumbum!".

A primeira edição da competição mundial deste ano será no dia 30 de setembro, na Cidade do México. Apesar de o concurso não ter nenhuma trans, ele convidou Vittar para desfilar no evento.

"O mundo está cheio de pessoas preconceituosas, temos que combater essas atitudes gerando espaço para tratar dos assuntos da diversidade com naturalidade. A faixa da Pabllo Vittar está pronta, se ela quiser pode ir desfilar em setembro na Cidade do México", disse Oliver.