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Lua de mel nas Maldivas

Eduardo Bolsonaro se casará com vista para o Pão de Açúcar

Ele e a esposa pedem ajuda com presentes para equipar o apartamento dos dois em Brasília ou dinheiro para custear a lua de mel nas Maldivas

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 14:57

Publicado em 

20 abr 2019 às 14:57
Crédito: Reprodução/Instagram @heloisawolf
Eduardo Bolsonaro e Heloisa Wolf se casam no próximo dia 25 de maio, no Rio de Janeiro. A pouco menos de um mês da cerimônia, os dois começam a distribuir os convites para o sim-sim. O jornal Extra teve acesso ao convite e constatou com o local escolhido foi a concorrida Casa de Santa Teresa, na zona Central do Rio, ao pôr-do-Sol. 
A festa, segundo o Extra, será para 250 convidados e o casal pede presentes para equipar o apartamento deles em Brasília ou ainda doações para a lua de mel dos pombinhos nas Maldivas. Pelo espaço, Eduardo está pagando cerca de R$ 25 mil. Contando com toda a festa, o jornal estima que a festa fique na casa dos R$ 100 mil. 
"Sua presença no nosso casamento é o melhor presente que poderíamos receber. Porém, sabemos que alguns de vocês gostariam de contribuir com algo mais. Estamos aceitando contribuições para equipar nosso apto em Brasília ou também para nossa viagem de Lua de Mel!!! Desde já agradecemos!", diz o texto da lista de presentes de Heloisa e Eduardo Bolsonaro.
 

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