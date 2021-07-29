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Jogos Olímpicos de Tóquio

'É uma negra', Daiane dos Santos chora com medalha de Rebeca na ginástica

A ex-ginasta fez um discurso emocionado após a conquista da prata por Rebeca Andrade, 22, nos Jogos Olímpicos de Tóquio e destacou o fato de a primeira medalha da ginástica feminina brasileira ser de uma negra

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:24
Daiane dos Santos
Daiane dos Santos destacou o fato de a primeira medalha da ginástica feminina brasileira ser de uma negra. Crédito: @Daiane_gs_
A ex-ginasta Daiane dos Santos, 38, fez um discurso emocionado esta quinta-feira (29) após a conquista da prata por Rebeca Andrade, 22, nos Jogos Olímpicos de Tóquio e destacou o fato de a primeira medalha da ginástica feminina brasileira ser de uma negra.
"É uma negra, isso é muito forte", afirmou Santos durante transmissão da Globo, em que foi comentarista ao lado de Galvão Bueno, 71. Ela mesma marcou presença nos Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim e Londres, mas nunca conquistou uma medalha.
"Não é atletismo, é ginástica artística. Durante muito tempo disseram que pessoas negras não poderiam ser ginasta, que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes, e ter a primeira medalha para uma menina negra, tem uma representatividade muito grade atrás disso."
"Ela [Rebeca] é uma mulher, que veio de uma origem humilde, foi criada por uma mãe solo, como a dona Rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que aguentou, todas as lesões e está aí hoje. A segunda melhor atleta do mundo hoje, uma brasileira", completou.
Muitos internautas comentaram o desabafo de Daiane dos Santos. "É emocionando. Duas mulheres negras, da periferia. As duas sabem o que tiveram que vencer", comentou uma internauta. "Daiane falando e Rebeca me destruiu, são as maiores", disse outro.
Após a cerimônia de premiação, Rebeca disse estar "feliz demais" com a conquista e a dedicou a todas as gerações de ginastas brasileiras. Ela ficou atrás apenas da americana Sunisa Lee na disputa. Já o bronze foi para a russa Angelina Melnikova.
"Consegui nossa primeira medalha. Todas as pessoas que já passaram pela ginástica feminina do Brasil se veem aqui nessa medalha, estão sentindo orgulhosas de mim e fazendo parte dessa história. Estou só continuando, dando mais um passo na nossa geração", afirmou.

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