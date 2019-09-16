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Loucura!

Duda Nagle desmente boato de que está morto: "Mais vivo que nunca"

Ator foi alvo de fake news que davam conta de que ele estaria morto; em vídeo publicado no Instagram, marido de Sabrina Sato apelou: "Compartilhem"
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 set 2019 às 11:18

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 11:18

Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Duda Nagle precisou ir à web para esclarecer os boatos de que estaria morto na noite deste domingo (15). O bonitão fez um vídeo e disse que está mais vivo do que nunca. 
Tô vivo! Mais vivo do que nunca e esclarecendo notícias 'caça-cliques'. Aproveitando o espaço aqui pra acabar com possíveis dúvidas. Espalhem esse vídeo pra quem também tomou esse susto, por favor Obrigado", pediu o ator, na gravação. 
De acordo com o marido de Sabrina Sato, a matéria que gerou a fake news saiu no Dia dos Pais deste ano, quando ele fez um texto emocionante sobre a morte do pai, Rogério Campos, que foi vítima de um acidente de carro em 2002. 

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