Duda Nagle desmente boato de que está morto: "Mais vivo que nunca"

Tô vivo! Mais vivo do que nunca e esclarecendo notícias 'caça-cliques'. Aproveitando o espaço aqui pra acabar com possíveis dúvidas. Espalhem esse vídeo pra quem também tomou esse susto, por favor Obrigado", pediu o ator, na gravação.

De acordo com o marido de Sabrina Sato, a matéria que gerou a fake news saiu no Dia dos Pais deste ano, quando ele fez um texto emocionante sobre a morte do pai, Rogério Campos, que foi vítima de um acidente de carro em 2002.