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Pós-leucemia

Drica Moraes diz que criou relação com homem que doou medula para ela: 'Meu oitavo irmão'

Atriz relatou o primeiro encontro com ele em participação no Conversa com Bial

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:38
Drica Moraes no Conversa com Bial
Drica Moraes no Conversa com Bial Crédito: Reprodução
Drica Moraes, 51, falou sobre a relação com Adilson, o homem que fez a doação de medula que permitiu ela receber uma doação, em 2010. Na época, a atriz foi diagnosticada com leucemia. "É o meu oitavo irmão", disse durante entrevista no Conversa com Bial (Globo).
"Não tinha roteirista para escrever essa história", relatou sobre o primeiro encontro entre eles. "Eu não sabia o que dizer. Ele falou: 'Você tá bem, filha?' E eu respondi: 'Eu estou bem, e você salvou a minha vida'."
Durante o programa, ela também elogia os médicos e enfermeiros que cuidaram dela. "Toda essa rede de profissionais da saúde, que precisa ser valorizada, e que não está sendo valorizada, eles que me salvaram", avaliou.
Drica, que interpreta uma médica em "Sob Pressão", também falou sobre a participação no especial "Plantão Covid", exibido recentemente. Ao contrário dos outros atores, ela gravou de casa.
"Eu me senti um pouco triste de não estar em campo, devo confessar", admitiu. "Eu sou do grupo de risco e houve toda uma preocupação comigo. E eu fiquei muito feliz de que houvesse essa preocupação."

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Mesmo tendo passado por maus bocados em sua "saga da cura", ela conta que enxerga a vida por um viés positivo. "Eu tenho fé no amor que eu deposito nas coisas, eu tenho fé no amor que eu deposito na minha vida, no meu filho, na construção de qualquer coisa que eu boto a mão", afirmou. "Eu tenho fé de que o amor, a falta de preconceito e o afeto possam mudar o Brasil, o planeta, o mundo e as outras vidas, se houver."
A atriz também falou sobre o processo de adoção de seu filho, Matheus, de 11 anos, sobre a participação em "Amor e Sorte" (também da Globo) e sobre a peça "A Ordem do Mundo". A entrevista vai ao na madrugada de terça para quarta.

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