Donald Trump diz que Jussie Smollett insultou milhões de pessoas

21/02/2019 - O ator Jussie Smollett em foto para o Departamento de Polícia de Chicago Crédito: Chicago Police Department

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (21) que Jussie Smollett, 36, insultou milhões de pessoas com "comentários racistas e perigosos". O ator de "Empire" foi acusado de mentir à policia de Chicago ao afirmar ter sido agredido por dois homens mascarados que gritavam ofensas racistas e homofóbicas.

"E MAGA e as dezenas de milhões de pessoas que você insultou com seus comentários racistas e perigosos?", questionou Trump, em seu perfil no microblog. MAGA é abreviação de "Make America Great Again" (Torne a América Grande Novamente).

A declaração de Trump foi uma resposta à declaração dada pelo ator de "Empire" sobre sua agressão. Jussie Smollett, abertamente gay, disse à polícia que havia acabado de sair de um restaurante, em 29 de janeiro, quando dois bandidos se aproximaram. Ele teria tentado reagir ao ataque, mas acabou tendo a costela fraturada pelos agressores.

Ainda segundo o ator, os homens chegaram a colocar uma corda em volta do pescoço de Smollett, jogaram água sanitária sobre ele e, antes de sair, teriam gritado: "Faça a América Grande de Novo", slogan usado pela campanha de eleição do presidente Donald Trump.

O superintendente da polícia de Chicago afirmou que o ator disse que simulou seu próprio ataque de ódio porque estava "insatisfeito" com seu salário. "O truque foi orquestrado por Smollett, porque ele estava insatisfeito com seu salário", disse Eddie Johnson, do departamento de política de Windy City, em uma entrevista coletiva.

O ator Jussie Smollett, que interpreta Jamal Lyon na série "Empire", foi preso na manhã desta quinta (21) após se entregar à polícia de Chicago. Ele se entregou após surgirem acusações de que ele teria registrado um boletim de ocorrência policial falso, segundo mensagem de Anthony Guglielmi, do departamento de comunicação da polícia de Chicago. O ator pode pegar até três anos de prisão e ser forçado a pagar o custo da investigação.

ENTENDA O CASO

O ator afro-americano Jussie Smollett, abertamente gay, relatou à polícia que em 29 de janeiro dois bandidos se aproximaram dele enquanto saía de um restaurante. De acordo com TMZ, ele tentou reagir ao ataque, mas acabou tendo a costela fraturada pelos agressores.

Os homens teriam colocado uma corda em volta do pescoço de Smollett, jogado água sanitária sobre ele e, antes de sair, teriam gritado: "Faça a América Grande de Novo", slogan usado pela campanha de eleição do presidente Donald Trump.

Mas, de acordo com a polícia, os irmãos Abimbola "Abel" e Olabinjo "Ola" Osundairo teriam sido contratados por Smollett. Eles são modelos e ambos atuaram como figurantes na série de TV e usam o mesmo ginásio que o ator de "Empire".

No dia 13 de fevereiro, Abimbola e Olabinjo foram detidos para serem interrogados pela polícia de Chicago, mas foram libertados dois dias depois, sem acusação, ao concordarem em confessar ao invés de enfrentar acusações de agressão, segundo reportou o canal Fox 32 Chicago.

Ainda de acordo com o canal americano, os irmãos disseram a policiais que compraram a corda usada no pescoço de Smollett após o ataque. Eles entregaram à polícia o recibo da compra.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, os advogados do ator, Todd S. Pugh e Victor P. Henderson, disseram que Smollett estava "irritado e abalado" após os investigadores de polícia afirmarem que ele teria orquestrado seu próprio ataque.

Na noite do último sábado (16), Pugh e Henderson emitiram uma declaração, em nome de Smollett, minimizando a amizade do ator com os irmãos e insistindo que seu cliente é uma vítima de crime de ódio. "Jussie Smollett está furioso e abalado com relatos recentes de que os perpetradores são pessoas com quem ele está familiarizado."