DJ Avicii morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii

O DJ sueco Tim Berglund, mais conhecido como Avicii, morreu nesta sexta-feira (20), aos 28 anos. Quem confirma a informação é a publicista do artista.

"É com profunda tristeza que nós anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii", diz a publicista Diana Baron, em nota. "Ele foi encontrado morto em Mascate, no Oman, nesta sexta-feira (20). A família está devastada e nós pedimos a todos que respeitem a privacidade nesse momento difícil. Nenhuma informação a mais será dada", finaliza.

Ele já havia abdicado de apresentações ao vivo em 2016, quando alegou estar enfrentando problemas de saúde. Ele sofria de pancreatites agudas há anos, em parte, causada por excesso de bebida. Avicii já havia passado por cirurgias para remover a vesícula e o apêndice em 2014.

Relembre a música "Wake me Up", de Avicii