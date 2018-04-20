Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Oman

DJ Avicii morre aos 28 anos

Artista morreu em Mascate, no Oman

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 17:34
DJ Avicii morre aos 28 anos Crédito: Reprodução/Instagram @avicii
O DJ sueco Tim Berglund, mais conhecido como Avicii, morreu nesta sexta-feira (20), aos 28 anos. Quem confirma a informação é a publicista do artista.
> Leia mais notícias de Entretenimento
"É com profunda tristeza que nós anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii", diz a publicista Diana Baron, em nota. "Ele foi encontrado morto em Mascate, no Oman, nesta sexta-feira (20). A família está devastada e nós pedimos a todos que respeitem a privacidade nesse momento difícil. Nenhuma informação a mais será dada", finaliza.
Ele já havia abdicado de apresentações ao vivo em 2016, quando alegou estar enfrentando problemas de saúde. Ele sofria de pancreatites agudas há anos, em parte, causada por excesso de bebida. Avicii já havia passado por cirurgias para remover a vesícula e o apêndice em 2014. 
Relembre a música "Wake me Up", de Avicii
Escute a música "Hey, Brother", de Avicii

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados