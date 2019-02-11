Diretora da Vogue Brasil é acusada de fazer festa com temática racista

11/02/2019 - Festa de diretora da Vogue, Donata Meirelles, é acusada de racismo Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de aniversário de Donata Meirelles, 50, diretora da Vogue Brasil e esposa do publicitário Nizan Guanaes, ocorrida na última sexta-feira (8), em Salvador, gerou polêmica nas redes sociais por promover, segundo internautas, uma temática racista.

As fotos da comemoração foram postadas na internet com a hashtag "#DoShow50". Em uma delas, Donata aparece sentada em uma cadeira e ladeada por duas mulheres negras em trajes típicos de baianas. A socialite foi acusada de fazer alusão ao período da escravidão, como uma sinhá acompanhada de mucamas.

"A decoração da sua festa foi Brasil Colônia Escravocrata, com direito a mulheres pretas vestidas de mucamas ambientando a festa e recebendo os convidados. Como vimos na foto, até o trono da sinhá tinha", publicou Joyce Fernandes, rapper conhecida como Preta Rara.

Em seu Instagram, Donata negou o conceito racista. "Não era uma festa temática. Como era sexta-feira e a festa foi na Bahia, muitos convidados e o receptivo estavam de branco, como reza a tradição. Mas vale também esclarecer: nas fotos publicadas, a cadeira não era uma cadeira de Sinhá, e sim de candomblé, e as roupas não eram de mucama, mas trajes de baiana de festa", afirmou.