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Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assinam documento de união estável

De acordo com o colunista Leo Dias, o casal assinou uma união estável. O casal teria sido atendido em casa para não chamar a atenção da imprensa.

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:36

Publicado em 

11 out 2021 às 10:36
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surgiram de branco em uma foto compartilhada por um cartório localizado na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução @cartorio15
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira surgiram de branco em uma foto compartilhada pelo 15º Ofício de Notas, cartório localizado na Barra da Tijuca, e levantaram suspeitas de casamento. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, do "Metrópoles", o casal assinou uma união estável.
Ainda de acordo com o colunista, o casal teria sido atendido em casa para não chamar a atenção da imprensa. Na foto, Paolla usa um vestido branco e segura um vaso de orquídeas, enquanto Diogo usa camisa social e boné branco.
A página do cartório chegou a postar o clique dos pombinhos com a seguinte legenda: “Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho!”.
A escritura declaratória de união estável assinada pelos dois não altera o estado civil e o casal pode escolher o regime de bens adotado, sendo assim em uma futura separação, baseando no regime adotado, pode existir ou não a partilha de bens. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram publicamente o relacionamento em julho deste ano.

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