Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assinam documento de união estável

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surgiram de branco em uma foto compartilhada por um cartório localizado na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução @cartorio15

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira surgiram de branco em uma foto compartilhada pelo 15º Ofício de Notas, cartório localizado na Barra da Tijuca, e levantaram suspeitas de casamento. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, do "Metrópoles", o casal assinou uma união estável.

Ainda de acordo com o colunista, o casal teria sido atendido em casa para não chamar a atenção da imprensa. Na foto, Paolla usa um vestido branco e segura um vaso de orquídeas, enquanto Diogo usa camisa social e boné branco.

A página do cartório chegou a postar o clique dos pombinhos com a seguinte legenda: “Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho!”.