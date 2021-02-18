Desembargador aceita habeas corpus e Belo é solto após prisão por show

O desembargador Milton Fernandes de Souza acatou o pedido de habeas corpus da defesa do cantor Marcelo Pires Vieira, o cantor Belo, e mandou expedir um alvará de soltura na madrugada desta quinta-feira (18), por volta da 1h20, para que o artista deixe a prisão, segundo informações do G1.
Preso nesta quarta (17), Belo foi detido pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O marido de Gracyanne Barbosa e outros dois produtores e um traficante são investigados pela realização de um show no Complexo da Maré, zona Norte do Rio, apesar das recomendações contra aglomerações em meio à pandemia da Covid-19.
A apresentação aconteceu no último sábado (13) dentro de uma instituição pública de ensino e foi gravada e publicada nas redes sociais. O evento não tinha autorização da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para acontecer.
De acordo com a polícia, Belo e os outros investigados vão responder por quatro crimes, sendo: infração de medida sanitária, crime de epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa.