Acordo

Denilson anuncia fim de briga judicial com Belo após 22 anos

Os dois se estranham desde que o então atacante comprou os direitos da banda Soweto, e Belo, o então vocalista, pediu para sair do grupo, sendo processado pelo jogador por danos morais
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 21:36

Após 22 anos de conflitos na Justiça, Denilson anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (11) o fim da briga com Belo. O conflito envolvia uma dívida de cerca de R$ 7 milhões que o cantor tinha com o comentarista da Band.
Denilson anunciou no Instagram o acordo: "o cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo". Ele ressaltou que as divergências se devem à questão jurídica: "é de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram -e portanto não são mais- no campo jurídico. "
Denilson e Belo tornaram públco o acordo para o fim da disputa judicial que travavam há mais de duas décadas Crédito: Reprodução/Instagram/@denilsonshow/@belo
"Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos", disse ele. "Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente. Acabou!", finalizou.
Belo e Denilson se estranham desde que o então atleta, na época no Betis, da Espanha, comprou os direitos da banda Soweto, e Belo, o então vocalista, pediu para sair do grupo, sendo processado pelo futebolista por danos morais. Na ação, Denilson argumentou que Belo deixou a banda sem pagar indenização.

