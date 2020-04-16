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Demi Lovato diz que foi rejeitada em aplicativo de namoro usado por celebridades

Apesar dos rumores, cantora disse que está mais solteira do que nunca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:14

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:14

A cantora Demi Lovato
A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
Demi Lovato, 27, afirmou que foi rejeitada no aplicativo de namoro (chamado Raya) usado por famosos nos Estados Unidos. A cantora deu a declaração em entrevista à revista Harper's Bazaar, e também disse que está mais solteira do que nunca.
"Acho que precisava disso porque tinha que aprender a ficar bem sozinha. Quando você se relaciona nessa idade jovem e depois passa seis anos com alguém, você realmente não aprende sobre si mesmo", contou Demi, citando seu namoro mais duradouro com o ator Wilmer Valderrama.
A ex-estrela da Disney também disse que não ter sido aceita no Raya foi o melhor para ela. "Não preciso fazer isso porque estou bem sozinha agora", acrescentou. Entretanto, rumores de que Lovato está namorando novamente não param de sugerir.
Recentemente a cantora foi vista durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do ator e cantor Max Ehrich. Na gravação, Demi apareceu sem querer e deu risada da siuação. Os dois também tem trocado mensagens de carinho através do Instagram.
O último relacionamento oficial da norte-americana foi com o modelo Austin Wilson, que chegou ao fim em meados de dezembro.
Assumidamente bissexual, Demi Lovato disse imagina formar uma família no futuro, tanto com um homem ou com uma mulher. "Quando imagino minha vida no futuro, não digo: 'Estou procurando um homem com quem quero ter dois ou três filhos.' Acho que seria muito divertido compartilhar filhos com uma mulher. ... Então, eu não sei como será meu futuro e estou aberto a qualquer coisa", concluiu.

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Na mesma entrevista, Demi falou sobre sua relação com os seus ex-colegas da Disney, entre eles Selena Gomez, os irmãos da banda Jonas Brothers, e a cantora Miley Cyrus, única pessoa com quem mantém contato ainda.
"Ela [Miley Cyrus] é incrível. Eu a amo até a morte e sempre a amarei, sempre a amarei. Mas acho que ela é a única daquela época com quem ainda mantenho contato", afirmou a cantora, que chegou a aparecer na live que Miley Cyrus está fazendo no Instagram desde o início da quarentena do novo coronavírus.
Apesar do distanciamento, a cantora afirmou que ainda tem muito amor por Selena e que só deseja coisas boas a ela. As duas começaram juntas na TV, no programa Barney e Seus Amigos, no início dos anos 2000.

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