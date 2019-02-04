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POLÊMICA

Demi Lovato deleta conta no Twitter após fazer piada com prisão de rapper

O rapper 21 Savage é acusado ainda de porte ilegal de drogas

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:46

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:46

Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
Demi Lovato, 26, desativou sua conta no Twitter após usar a rede social, neste domingo (3), para fazer comentários sobre a detenção do rapper 21 Savage. 
"Os memes do 21 Savage foram a minha parte favorita do Super  Bowl", escreveu a cantora em sua conta no microblog durante Super Bowl, que terminou com a vitória do New  England  Patriots sobre Los Angeles Rams, por 13 a 3.
Neste domingo (3), o rapper 21 Savage foi detido, em Atlanta, pela polícia migratória dos Estados Unidos e corre o risco de ser deportado. Segundo o jornal The  New York Times, suspeita-se que o músico britânico estivesse morando ilegalmente no país. 
O rapper, cujo nome de batismo é Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, é acusado ainda de porte ilegal de drogas. Ainda segundo a publicação, o músico vivia nos Estados Unidos desde 2005 e deveria ter deixado o país no ano seguinte, mas vinha morando desde então. Ele é um dos expoentes do trap, gênero que se estabeleceu no hip-hop com uma estreita ligação com o uso da codeína, droga que serve base para um xarope arroxeado preparado com refrigerante e gelo.
De acordo com o site Cosmopolitan, a cantora tentou se explicar antes de deletar sua conta. "Se você vai vir até mim para fazer uma piada, venha com algo original e não com uma droga". Em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas), Demi afirmou que não estava rindo de "ninguém que estava para ser deportado".
"Eu sei que não é uma piada. O meme que eu postei /estava falando sobre ele estar escrevendo com uma caneta de pena. Desculpe se eu ofendi alguém. Mas isso não é desculpa para rir do vício de alguém, e muito menos da sua overdose."
E continuou: "Por fim, não estava fazendo piada com a deportação de ninguém ou contra ele. Estava rindo de que quem sabia que 21 era britânico? Literalmente ninguém. É isso. Isso não é mais profundo do que isso. Perdão se eu aborreci alguém de verdade".
Para encerrar, Demi escreveu que se o rapper Wale quisesse conversar, bastava responder suas DM's. O rapper foi um dos artistas que usou as redes sociais para se manifestar contra a cantora dizendo que não entendia a piada e que aquilo não era engraçado.

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