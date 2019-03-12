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Tratamento

Deborah Secco passa por transformação no dentista de Giovanna Ewbank

Atriz se submeteu a um tratamento especial

Publicado em 12 de Março de 2019 às 13:24

Publicado em 

12 mar 2019 às 13:24
A atriz Deborah Secco foi para a web exibir seu sorriso completamente diferente depois de uma consulta com um dentista badalado - o mesmo que atende Neymar. A loira colocou lentes de contato, segundo informações da revista Contigo!. 
“O tratamento digital de lente de contato dental utiliza uma tecnologia muito nova e avançada. É aconselhável para pessoas com idade acima dos 18 anos e são recomendadas duas sessões para ter o resultado esperado, mas em alguns casos, com uma sessão já dá para sair com o sorriso perfeito”, esclarece o médico, que também é quem cuida do sorriso de Rodrigo Faro e Giovanna Ewbank.
Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

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