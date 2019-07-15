De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

levou o filho,, para ver de perto os jogos do. Trata-se de projeto desenvolvido pelo, na Praia Grande, litoral paulista. A edição aconteceu na manhã do último sábado (13).

Para a ocasião, o craque surgiu de look novo e apostou em um novo estilo de cabelo . Ele descoloriu novamente, ficando com as madeixas mais loiras.

De acordo com informações da revista Quem, Neymar não atendeu a imprensa durante o evento. Recentemente, o atacante do PSG foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Desde então, se esquiva de aparições na mídia.