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Loiríssimo

De cabelo novo, Neymar posa com mãe e filho em campeonato

Evento aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 jul 2019 às 14:31

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 14:31

Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
Neymar levou o filho, Davi Lucca, para ver de perto os jogos do "Neymar Jr's Five". Trata-se de projeto desenvolvido pelo Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral paulista. A edição aconteceu na manhã do último sábado (13). 
Para a ocasião, o craque surgiu de look novo e apostou em um novo estilo de cabelo. Ele descoloriu novamente, ficando com as madeixas mais loiras. 
De acordo com informações da revista Quem, Neymar não atendeu a imprensa durante o evento. Recentemente, o atacante do PSG foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. Desde então, se esquiva de aparições na mídia. 

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