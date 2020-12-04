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Violência contra a mulher

Danilo Gentili chama Melhem de 'esquerdomacho' e diz que Dani Calabresa foi corajosa

Artistas saem em defesa da atriz após novos detalhes sobre assédio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:13

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:13

O humorista Danilo Gentili
O humorista Danilo Gentili Crédito: Divulgação/SBT
O caso de assédio envolvendo o ex-diretor da Globo, Marcius Melhem, 48, e a atriz e humorista Dani Calabresa, 39, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (4). Há um ano, acusações de assédio moral e sexual realizadas por Melhem se tornaram de conhecimento público após a artista trazer o caso a tona.
Em recente publicação da revista Piauí, detalhes sobre dois assédios sofridos por Dani Calabresa revoltaram internautas e artistas, que saíram em defesa da atriz. Na época dos ocorridos, Marcius Melhem atuava como diretor humorístico da emissora. Segundo testemunhas e colegas de Calabresa, as situações aconteceram em 2017.
Uma delas, trazida na reportagem da Piauí, revela que Marcius Melhem tentou beijar Calabresa a força, além de agarrá-la contra sua vontade e exibir suas partes íntimas, durante uma festa com a equipe do "Zorra Total", no Rio de Janeiro. Ele também pediu para que a artista "calasse sua boca" sobre a situação.
Danilo Gentili, 41, amigo pessoal da humorista, usou as redes sociais para comentar sobre o caso. "Conheço toda história mais de ano, quando @calabresadani me contou. De lá pra cá o que mais teve foi relativização e silêncio de esquerdomacho global defensor do feminismo. Esse é o feministão que disse que eu devo ser preso e que fazia 'humor do bem'", escreveu Gentili em seu Twitter.
O apresentador do SBT também afirmou que Calabresa foi corajosa em expor o caso e acrescentou: "Ela ficou anos falando sozinha, colocou o próprio emprego e carreira na reta enquanto os colegas e até ex faziam em silêncio e relativizavam o assédio. Tudo hipócrita."
Em agosto deste ano, Melhem rompeu seu contrato com a Globo após 17 anos de casa sem maiores explicações sobre as acusações que circulavam na mídia. A colunista do jornal Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, publicou uma entrevista com a advogada criminalista Mayra Cotta, representante das vítimas e testemunhas no processo de compliance, que provocou uma reviravolta no caso.
À coluna de Bergamo, Marcius Melhem já havia negado as acusações e disse que colocava à disposição toda comunicação que tem arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado com eles nesses anos.
O ator Marcius Melhem
O ator Marcius Melhem Crédito: Reprodução/Instagram @todahoraweb
O humorista Fabio Rabin também se manifestou nesta sexta (4) sobre o caso da colega Dani Calabresa, Ele lamentou o ocorrido. "Que bagulho escroto! Li essa matéria ontem a noite e não posso imaginar o que você passou @calabresadani. Triste por não ter estado próximo pra te ajudar. Conta comigo pro que precisar", escreveu.
Mauricio Meirelles prestou toda sua solidariedade a Dani Calabresa e afirmou: "Sempre foi muito muito muito foda em tudo que faz. Sem nunca precisar recorrer a qualquer ideologia pra isso."

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