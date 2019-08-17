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Desde 2012

Dado Dolabella diz estar fora da TV por opção

O ator está longe da TV desde 2012

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 14:02
O ator Dado Dolabella não atua na TV desde 2012 Crédito: Reprodução/Instagram @dadodolabella
Longe da televisão desde 2012, quando fez sua última novela da Record, "Máscaras", Dado Dolabella, 39, diz estar tranquilo com essa situação.
Segundo ele, a TV vai contra seu posicionamento ideológico, por ter como patrocinadora a indústria de alimentos de origem animal.
Em entrevista ao jornal "O Dia", Dado disse que prefere boicotar as emissoras e buscar um caminho alternativo para sua arte.
"Fazer novela, no momento, não é interessante para mim. Todas as emissoras abertas são patrocinadas por aquilo que considero o mal da sociedade, que é alimentação de origem animal. Tenho me afastado da mídia desde que me tornei vegano", contou Dado.
Desde que virou vegano, em 2015, o ator tem adotado uma linha radical.
"A grande mídia é controlada por essa indústria que assassina e destrói os animais e o meio ambiente e deixa as pessoas doentes, alimentando uma outra indústria: a farmacêutica", continuou.
Vale lembrar que, em 2014, o ator foi demitido da Record após brigar com um produtor. Ele perdeu o papel de destaque na novela "Vitória" e um salário de R$ 50 mil.
Pai de três filhos, Eduardo e João Valentim, de dez anos, e Ana Flor, de 7, ele foi preso no início de 2018 por não pagar pensão.
"Estou buscando um caminho alternativo para a minha arte porque não deve ser só um sinônimo de beleza, mas de luz, de informação, principalmente. Tenho divulgado a minha arte nas redes sociais. O ator nunca parou de atuar dentro de mim", concluiu.

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