São Paulo

Corpo da modelo Caroline Bittencourt é encontrado em São Sebastião

Modelo caiu de barco durante vendaval no fim de semana no litoral paulista. Capitania dos Portos e bombeiros realizavam buscas

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 20:32

Modelo Caroline Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram
O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi localizado por volta das 16h30, entre as praias da Cigarras e Figueira, em São Sebastião, quase 24 horas após ter desaparecido no Canal de São Sebastião. A modelo caiu de um barco durante um vendaval quando atravessava da ilha para São Sebastião com o marido, o empresário Jorge Sestini.
De acordo com a Capitania dos Portos, o corpo foi achado perto da praia das Cigarras, em São Sebastião e tem as mesmas características da modelo e as roupas que ela usava na ocasião. Três embarcações dos bombeiros marítimos participaram da operação de resgate, além de helicóptero. O corpo deve ser encaminhado para o IML de São Sebastião para identificação por parte dos familiares da modelo.
A embarcação com Jorge e Caroline deixou a ilha às 16h40 com destino à Praia Pontal da Cruz, quando, devido à força dos ventos e da maré, a modelo foi lançada ao mar. Segundo relatos feitos por Jorge ao Gbmar, logo após ser resgatado, ele teria se jogado na água, mas não conseguiu salvar Caroline. O barco teria ficado à deriva e levado em direção ao alto mar. O barco foi localizado na manhã desta segunda
A prefeitura de Ilhabela decretou estado de emergência na manhã desta segunda-feira, 29, após fortes chuvas com rajadas de vento de até 123 km/h atingirem o arquipélago neste domingo, 28. O vendaval no litoral norte derrubou cerca de 300 árvores, interditou a estrada de Castelhanos e o pier principal da ilha e deixou sem energia e telefonia diversos bairros.

