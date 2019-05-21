Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Contra petição de fãs, atores de 'Game of Thrones' defendem série

Kit Harington não liga para críticas: 'Trabalhei muito duro'

Publicado em 

21 mai 2019 às 16:10

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 16:10

21/05/2019 - Sophie Turner como Sansa Stark Crédito: HBO/Divulgação
Atenção! Este texto está repleto de spoilers.
Não faltaram críticas e houve até um abaixo-assinado contra a última temporada de "Game of Thrones" (HBO) escrito pelos roteiristas David Benioff e D.B. Weiss. Agora que o episódio final foi exibido, os atores começaram a desabafar sobre a choradeira dos fãs da série sobre os rumos dos personagens.
Sansa (Sophie Turner), que sobreviveu a um casamento forçado e violento e viu morrer quase toda a sua família, terminou coroada como a rainha do Norte e a atriz Sophie Turner achou ótimo. "Foi o final perfeito para ela", disse, em entrevista ao jornal New York Times.
"É o único lugar que ela se sente verdadeiramente segura. Ela seria uma governante justa e amável. Sansa passou a série toda lutando para conseguir voltar para a sua casa e protegê-la. E, finalmente, ela conseguiu isso." 
A atriz também defendeu Bran como rei dos Sete Reinos. "Foi inesperado, mas faz muito sentido. A melhor maneira de seguirmos para o futuro é olhando para o nosso passado, tentando não cometer os mesmos erros. Se ele é quem sabe tudo, então faz sentido. Sinto que ele seria mesmo um monarca justo", defende Sophie.
A atriz conta que não gostou nada de saber sobre as petições criadas pelos fãs para que a última temporada fosse refilmada. 
"Honestamente, estou surpresa. As pessoas sempre têm uma ideia em suas cabeças de como será o final, então quando não é a forma que eles esperavam, eles começam a reclamar e se rebelar contra isso." 
Para a atriz, o melhor de "Game of Thrones" sempre foram as viradas completamente malucas na trama que já começaram no primeiro episódio com Ned Stark sendo degolado. "Se a Daenerys se tornou a rainha louca, isso não deveria ser visto como algo negativo para os fãs. Foi um choque, claro, justamente porque não era o que esperavam."
Sophie acha que todas essas petições são um desrespeito a toda a produção, roteiristas e cineastas envolvidos em um trabalho completamente estressante que durou mais de dez anos. Foram onze meses gravando a última temporada. "Tanta gente trabalhou tão duro e as pessoas simplesmente jogam tudo no lixo porque não é aquilo que elas esperavam ver". 
Kit Harington, o Jon Snow, foi  mais direto: "Quero que os críticos se danem". O ator diz que não quis parecer mesquinho, mas ele não vai se importar com nada que escreverem sobre a série. "Isso porque eu sei o quanto eu trabalhei nela. Vocês não sabem nada, críticos de TV!"
Game of Thrones Crédito: HBO/ Divulgação
Emilia Clarke, que interpretou Daenerys, ficou só preocupada em frustrar sua ídola Beyoncé. As duas se encontraram uma festa e a atriz de "GOT" foi abordada pela cantora. "Meu Deus, que incrível te conhecer. Acho você brilhante", disse Beyoncé. Emilia conta que, em sua cabeça, só conseguia pensar: "Por favor, por favor, continue gostando de mim mesmo depois que minha personagem se tornar uma ditadora genocida!", brincou a atriz em entrevista. 
Maise Williams, a Arya Stark, parece se importar ainda menos com as críticas: 'Só estou aqui pelos memes', twitou. Fãs satisfeitos ou não com o fim da série criaram uma avalanche de memes assim que o último episódio foi exibido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

game of thrones
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados