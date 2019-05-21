Contra petição de fãs, atores de 'Game of Thrones' defendem série

21/05/2019 - Sophie Turner como Sansa Stark Crédito: HBO/Divulgação

Atenção! Este texto está repleto de spoilers.

Não faltaram críticas e houve até um abaixo-assinado contra a última temporada de "Game of Thrones" (HBO) escrito pelos roteiristas David Benioff e D.B. Weiss. Agora que o episódio final foi exibido, os atores começaram a desabafar sobre a choradeira dos fãs da série sobre os rumos dos personagens.

Sansa (Sophie Turner), que sobreviveu a um casamento forçado e violento e viu morrer quase toda a sua família, terminou coroada como a rainha do Norte e a atriz Sophie Turner achou ótimo. "Foi o final perfeito para ela", disse, em entrevista ao jornal New York Times.

"É o único lugar que ela se sente verdadeiramente segura. Ela seria uma governante justa e amável. Sansa passou a série toda lutando para conseguir voltar para a sua casa e protegê-la. E, finalmente, ela conseguiu isso."

A atriz também defendeu Bran como rei dos Sete Reinos. "Foi inesperado, mas faz muito sentido. A melhor maneira de seguirmos para o futuro é olhando para o nosso passado, tentando não cometer os mesmos erros. Se ele é quem sabe tudo, então faz sentido. Sinto que ele seria mesmo um monarca justo", defende Sophie.

A atriz conta que não gostou nada de saber sobre as petições criadas pelos fãs para que a última temporada fosse refilmada.

"Honestamente, estou surpresa. As pessoas sempre têm uma ideia em suas cabeças de como será o final, então quando não é a forma que eles esperavam, eles começam a reclamar e se rebelar contra isso."

Para a atriz, o melhor de "Game of Thrones" sempre foram as viradas completamente malucas na trama que já começaram no primeiro episódio com Ned Stark sendo degolado. "Se a Daenerys se tornou a rainha louca, isso não deveria ser visto como algo negativo para os fãs. Foi um choque, claro, justamente porque não era o que esperavam."

Sophie acha que todas essas petições são um desrespeito a toda a produção, roteiristas e cineastas envolvidos em um trabalho completamente estressante que durou mais de dez anos. Foram onze meses gravando a última temporada. "Tanta gente trabalhou tão duro e as pessoas simplesmente jogam tudo no lixo porque não é aquilo que elas esperavam ver".

Já Kit Harington, o Jon Snow, foi mais direto: "Quero que os críticos se danem". O ator diz que não quis parecer mesquinho, mas ele não vai se importar com nada que escreverem sobre a série. "Isso porque eu sei o quanto eu trabalhei nela. Vocês não sabem nada, críticos de TV!"

Game of Thrones Crédito: HBO/ Divulgação

Emilia Clarke, que interpretou Daenerys, ficou só preocupada em frustrar sua ídola Beyoncé. As duas se encontraram uma festa e a atriz de "GOT" foi abordada pela cantora. "Meu Deus, que incrível te conhecer. Acho você brilhante", disse Beyoncé. Emilia conta que, em sua cabeça, só conseguia pensar: "Por favor, por favor, continue gostando de mim mesmo depois que minha personagem se tornar uma ditadora genocida!", brincou a atriz em entrevista.