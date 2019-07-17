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Menos de 24h

Conta do Instagram de Marina Ruy Barbosa é hackeada de novo

Menos de 24h depois de recuperar o perfil, atriz teve a conta invadida novamente por hackers

Publicado em 

17 jul 2019 às 11:49

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 11:49

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Menos de 24h depois de retomar sua conta no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa teve o perfil invadido novamente. Na manhã desta quarta (17), a conta da global já estava com novas publicações fakes, que prometiam doações de celulares e outros produções eletrônicos. 
> Instagram de Marina Ruy Barbosa é hackeado
> Marina Ruy Barbosa recupera conta do Instagram hackeada
À revista Quem, a assessoria de Marina explicou que a equipe da atriz já está alerta com a situação e que novas medidas devem ser tomadas nesta quarta (17).
"Já estão tentando entender como aconteceu de novo para tentar resolver", diz, trecho da nota enviada à reportagem. 

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