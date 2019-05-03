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Conheça o atleta bilionário que vive romance com ex-BBB

Vencedora do "BBB 19", Paula está vivendo um romance com um atleta que tem R$ 2 bilhões em bens

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:26

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:26

A ex-BBB Paula Sperling e o atleta Daniel Guimarães Ramalho Crédito: Montagem Gazeta Online
Depois de sair vitoriosa do "Big Brother Brasil 19", Paula reencontrou seu príncipe. Depois de quatro meses sem beijar, segundo informações da revista Caras, a loira usou os stories de seu Instagram para falar de um momento de amor que viveu com o eleito. "O motivo do meu sumiço hoje... Ah, ele é mais lindo ainda pessoalmente", disse ela, na ocasião. 
O fato é que, segundo informações do jornal Extra, o bonitão não é só um rostinho bonito. Trata-se do empresário e atleta de triathlon Daniel Guimarães Ramalho, de 39 anos. Ele é dono de quinze empresas e possui um patrimônio acumulado de mais de R$ 2 bilhões
Em entrevista ao Gshow, Paula contou que o reencontro aconteceu ainda no aeroporto, depois do confinamento. “Ele tinha ido viajar para treinar e fazer uma prova quando eu ainda estava na casa. Ele ficou um mês fora. Hoje foi o nosso reencontro. Graças a Deus eu beijei na boca depois de quatro meses", brincou.
O atleta Daniel Guimarães Ramalho Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução
"A gente ainda não falou de nós dois. Estamos aproveitando hoje para ficarmos juntos. Vamos deixar esses papos mais sérios para depois”, declarou.

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