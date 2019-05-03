Conheça o atleta bilionário que vive romance com ex-BBB

Depois de sair vitoriosa do "Big Brother Brasil 19", Paula reencontrou seu príncipe. Depois de quatro meses sem beijar, segundo informações da revista Caras, a loira usou os stories de seu Instagram para falar de um momento de amor que viveu com o eleito. "O motivo do meu sumiço hoje... Ah, ele é mais lindo ainda pessoalmente", disse ela, na ocasião.
O fato é que, segundo informações do jornal Extra, o bonitão não é só um rostinho bonito. Trata-se do empresário e atleta de triathlon Daniel Guimarães Ramalho, de 39 anos. Ele é dono de quinze empresas e possui um patrimônio acumulado de mais de R$ 2 bilhões.
Em entrevista ao Gshow, Paula contou que o reencontro aconteceu ainda no aeroporto, depois do confinamento. “Ele tinha ido viajar para treinar e fazer uma prova quando eu ainda estava na casa. Ele ficou um mês fora. Hoje foi o nosso reencontro. Graças a Deus eu beijei na boca depois de quatro meses", brincou.
"A gente ainda não falou de nós dois. Estamos aproveitando hoje para ficarmos juntos. Vamos deixar esses papos mais sérios para depois”, declarou.