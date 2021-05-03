Conheça as nove celebridades que participarão da Super Dança dos Famosos

CONHEÇA OS PARTICIPANTES
- Claudia Ohana, 58, vice-campeã em 2012. "Estou muito feliz em ter voltado, jamais imaginei", disse a atriz, relembrando momentos na atração
- Mariana Santos, 44, terceiro lugar em 2015 . "Que pânico, felicidade, desespero e emoção. A gente tem medo de passar por tudo, mas estamos aqui porque fomos felizes", ressaltou a artista
- Maria Joana, 34, campeã de 2017. "Pra mim, a dança foi um divisor de autoconhecimento. Aqui descobri mais coragem e ousadia de mostrar minha arte", disse a atriz, emocionada
- Sophia Abrahão, 29, vice-campeã de 2016. "Aqui foi minha primeira experiência com o ao vivo, que me ajudou muito para apresentar programas, como o Video Show", relembrou a atriz e apresentadora
- Paolla Oliveira, 39, campeã de 2009. "É uma honra estar aqui nesse momento de encerrar ciclos", comemorou a estrela.
- Odilon Wagner, 66, terceiro lugar em 2011. "É um prazer estar aqui. A principal razão que me coloco aqui hoje apesar do esqueleto envelhecido, é em agradecimento e homenagem a você"
- Rodrigo Simas, 29, campeão em 2012. "Estou feliz. É uma honra estar participando desse último ano aqui. Vamos nos divertir"
- Arthur Aguiar, 32, segundo lugar em 2015. " Um 'prazerzaço' estar aqui de novo. É um quadro que abriu portas para muitas pessoas. Apesar de ser uma competição, quero me divertir e te homenagear"
- Marcello Melo Jr., 33, campeão em 2014. "Essa competição é para nos divertimos, divertir o público e te homenagear"
A competição vai ganhar mais agilidade, sendo realizada em esquema de mata-mata. Na primeira fase, a cada semana, três duplas se apresentam em dois ritmos. Uma delas avança diretamente para a próxima etapa.
A segunda etapa será de repescagem. Nela, as duplas que não avançaram de fase vão se desafiar, ficando na competição apenas a que for melhor. Esta última enfrenta os campeões da primeira fase para um tira-teima.
Em uma terceira etapa, é a vez das duplas que ficaram na competição lutarem por uma vaga na semifinal. A cada semana, apenas uma dupla avança para a grande final, que consistirá em um duelo com três ritmos diferentes.
Com a saída anunciada do apresentador, que deve se mudar para a Band no próximo ano, há quem diga que a competição deve continuar como programa independente.