Conheça a favorita do rei: Nilma, a linda mulher de Rômulo Estrela

Essa loura linda aí da foto é Nilma Quariguasi, a favorita do rei. A empresária de 31 anos é a mulher de Rômulo Estrela, que vem arrasando reinos desde que estreou em Deus salve o rei, na pele de Afonso.

Discreta, Nilma é avessa a entrevistas e prefere deixar a fama para o maridão. Sim, os dois são casadíssimos e pais de Théo. O casal começou a namorar em 2010, oficializou a união no ano passado e se você está com certa invejinha, prepare-se. Você é uma parte fundamental de mim. É vida de outras vidas, sentimento que só cresce no meu peito se tornando cada dia mais forte e vital, se declarou o ator no dia do aniversário da amada. Ai, ai...