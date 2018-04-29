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Com oito meses de vida, filho de Karina Bacchi tem 1 milhão de fãs

Enrico nasceu em Miami gerado por meio de inseminação artificial

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 21:20
Enrico, filho de Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram @enricobacchioficial
Karina Bacchi deu à luz Enrico em 8 de agosto e já no dia seguinte criou um perfil no Instagram para o filho. Nesta sexta-feira, 27, a conta de Enrico Bacchi, que tem oito meses de vida, alcançou a marca de um milhão de seguidores.
"Somos um milhão! Vocês são demais! Obrigado! Mamãe sempre diz: enquanto estivermos compartilhando e transmitindo nosso amor e alegrias estaremos no caminho certo. Obrigado por caminharem com a gente", publicou o perfil de Enrico.
Enrico é o primeiro filho de Karina Bacchi. Ele nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Gerado de forma independente, por meio de inseminação artificial, a apresentadora viajou ao país para que o filho tivesse nacionalidade norte-americana.

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