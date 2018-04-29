Com oito meses de vida, filho de Karina Bacchi tem 1 milhão de fãs

Enrico, filho de Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram @enricobacchioficial

Karina Bacchi deu à luz Enrico em 8 de agosto e já no dia seguinte criou um perfil no Instagram para o filho. Nesta sexta-feira, 27, a conta de Enrico Bacchi, que tem oito meses de vida, alcançou a marca de um milhão de seguidores.

"Somos um milhão! Vocês são demais! Obrigado! Mamãe sempre diz: enquanto estivermos compartilhando e transmitindo nosso amor e alegrias estaremos no caminho certo. Obrigado por caminharem com a gente", publicou o perfil de Enrico.