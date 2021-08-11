Com Covid-19, Tarcísio Meira e Gloria Menezes seguem internados

Os atores Tarcisio Meira e Gloria Menezes no teatro Raul Cortez, em São Paulo, em 2018 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Os atores Tarcísio Meira e Gloria Menezes seguem internados com Covid-19 no Hospital Israelita Albert Einstein, de acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 10.

Meira continua recebendo tratamento na UTI do hospital, enquanto Gloria se recupera em apartamento, segundo as informações mais recentes. O ator tem 85 anos e a atriz, 86.

A informação de que o casal havia sido internado para tratar a covid-19 foi confirmada neste sábado, 7, por Mocita Fagundes, casada com Tarcísio Filho e nora do casal, em um post no Instagram.

Neste domingo, 8, o filho do casal afirmou em entrevista ao jornal O Globo que eles 'estão bem'.

Leia a íntegra do comunicado divulgado pelo hospital:

"O senhor Tarcísio Meira e senhora Gloria Menezes encontram-se internados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na unidade Morumbi, desde o dia 06 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por COVID-19. O senhor Tarcísio se encontra em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. A senhora Gloria está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal."

Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas.