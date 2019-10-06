Com câncer, Asa Branca diz estar pagando pela dor que causou a animais nos rodeios

Locutor Asa Branca Crédito: Coluna da TV | Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com câncer em estado terminal, Asa Branca, 57, deu uma entrevista comovente à Veja na qual mostrou arrependimento por ter construído sua carreira nos rodeios.

A revista acompanhou um encontro entre o músico Sérgio Reis e o ex-locutor, seu amigo de longa data, no pequeno apartamento em Guarulhos onde mora.

De pijama e com uma sonda na narina, Asa Branca recebeu há pouco menos de um mês a notícia do retorno de um tumor na garganta e na base da boca.

Veja Também Peão de rodeio morre pisoteado por touro na Festa do Café de Brejetuba

Devido ao histórico de saúde do ex-locutor –ele é portador do vírus HIV e tem oito válvulas na cabeça, resultado de uma criptococose–, os médicos disseram que cirurgia ou sessões de quimioterapia não são recomendadas.

Asa Branca está, portanto, sob cuidados paliativos e sem esperança de cura, sedado com remédios para amenizar sua dor.

Diante da situação, o ex-locutor disse em entrevista à publicação ter se arrependido dos rodeios que narrava e que acredita que a doença veio como uma punição por ter construído sua fama com base na controversa tradição.

"Estou pagando toda a dor que causei e incentivei os outros a causarem nos bichos dos rodeios", disse, debilitado. "Dos rodeios grandes aos pequenos, a festa era de alegria para o público, mas de dor e sofrimento para os bichos."