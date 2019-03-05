Com 105 cm de bumbum, madrinha promete abalar Carnaval do Rio

A madrinha de bateria da Tuiuti, que desfila na Sapucaí nesta segunda (4), está focando toda sua determinação em seus 105 centímetros de bumbum para sacudir o sambódromo carioca.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela disse que correu para a academia em pleno domingo de carnaval para treinar até o último minuto possível.

"Mesmo na véspera do meu desfile, corri para pagar a academia aberta em pleno domingo de carnaval. Fiz um treino especial de glúteos pra dar aquele up no bumbum e fazer bonito no grande dia. Recorri a boa e velha caneleira, que na minha opinião ainda é indispensável para um estímulo mais localizado", disse, em entrevista a Leo Dias.