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Madrinha da Tuiuti

Com 105 cm de bumbum, madrinha promete abalar Carnaval do Rio

Denise Dias vai sair na Sapucaí como madrinha de bateria da Tuiuti nesta segunda (4), no Carnaval do Rio de Janeiro

Publicado em 04 de Março de 2019 às 22:52

Publicado em 

04 mar 2019 às 22:52
Crédito: Reprodução/Instagram @denise_diass
A madrinha de bateria da Tuiuti, que desfila na Sapucaí nesta segunda (4), está focando toda sua determinação em seus 105 centímetros de bumbum para sacudir o sambódromo carioca. 
Crédito: Reprodução/Instagram @denise_diass
Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela disse que correu para a academia em pleno domingo de carnaval para treinar até o último minuto possível. 
"Mesmo na véspera do meu desfile, corri para pagar a academia aberta em pleno domingo de carnaval. Fiz um treino especial de glúteos pra dar aquele up no bumbum e fazer bonito no grande dia. Recorri a boa e velha caneleira, que na minha opinião ainda é indispensável para um estímulo mais localizado", disse, em entrevista a Leo Dias. 

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