Coach de Vitória posta que Chico Pinheiro deveria "ser enforcado"

O jornalista Chico Pinheiro Crédito: TV Globo/Reprodução

Twitter, o professor e coach Luiz Antônio Lacerda, de Vitória, no Espírito Santo, escreveu ofensas contra Chico Pinheiro, que compartilhou o tweet para denunciar o fato. Em uma postagem do, o professor e coach Luiz Antônio Lacerda, de Vitória, no Espírito Santo, escreveu ofensas contra, que compartilhou o tweet para denunciar o fato.

Na publicação, Luiz Antônio escreveu: "Esse Chico Pinheiro e sua trupe deve ser enforcada. Será mais barato. Mentirosos, subservientes, aproveitadores e distorcem os fatos com comentários cretinos".

Investigando o perfil do professor, Chico descobriu que ele é mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e prestador de serviços do Centro Universitário Faesa. O jornalista cobrou explicações sobre os comentários marcando o perfil da Faesa, cuja sede é na Capital, e teve uma resposta.

A Faesa respondeu: "Chico Pinheiro, foi com grande surpresa que vimos o seu tweet! Esclarecemos que esse profissional não faz parte do nosso quadro de professores. Ainda assim, fazemos questão de reforçar que o comentário está em total desacordo com os valores da Instituição".

O centro universitário ainda fez uma outras publicações esclarecendo que o professor não é contratado da instituição, ele faz parte de uma parceria da Faesa com outras empresas para cursos pontuais e, por esse motivo ministra aulas pontuais no local.

"Reafirmamos o compromisso da FAESA com a diversidade e pluralidade de opiniões, bem como com o respeito e uso responsável da liberdade de expressão. Esclarecemos que a unidade CET-FAESA promove diversos cursos pontuais em parceria com outras empresas (nesse caso, Rede de Treinamento Empresarial). Reforçamos que esse profissional não faz parte do corpo docente da FAESA. Garantimos que tal parceria está sendo reavaliada. Diante do ocorrido, informamos que a parceria para o curso do dia 04/02/2019 está suspensa e a formação, que seria ministrada pelo Sr. Luiz Antônio de Lacerda, está cancelada", alertou a Faesa, por meio do Twitter.

RETRATAÇÃO

Após a repercussão do caso, Luiz Antônio Lacerda desativou sua conta no Twitter, segundo informações do site Uol. No entanto, às 12h desta sexta (18), o perfil estava ativo e ainda com resposta publicada pelo profissional sobre o ocorrido.

"A Rede Treinamento e eu não fazem parte da Faesa e nem a (minha) publicação pessoal expressa as opiniões de parceiros, fornecedores, clientes e alunos. Chico Pinheiro eu o conheço da Bandeirante São Paulo e peço que desconsidere minha opinião pessoal" (sic), escreveu.

OUTRO LADO

Questionado pelo Gazeta Online, o Centro Universitário Faesa detalha que foi surpreendido pela postagem que considerou agressiva nas redes sociais do coach. Além disso, reitera que Luiz Antônio Lacerda não faz parte da equipe da instituição, mas admite que o profissional teve uma parceria pontual com oferta de cursos de extensão universitária.

"A postagem causou indignação a todos, pois fere nossos princípios e valores construídos pela instituição ao longo de 47 anos. Informamos à sociedade capixaba que valida e reconhece nosso trabalho, à equipe Faesa sempre vigilante dos nossos valores e aos ex e atuais alunos, que a parceria para o curso do dia 04/02/2019 está suspensa e a formação, que seria ministrada pelo Sr. Luiz Antônio de Lacerda, foi cancelada", diz, trecho final da nota enviada pela Faesa.

A reportagem tenta contato com o professor Luiz Antônio Lacerda, que não responde às mensagens enviadas.