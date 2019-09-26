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Televisão

CNN Brasil oficializa contratação da jornalista Cris Dias, ex-Globo

Apresentadora comandará boletins esportivos no canal pago que estreará no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:47

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:47

A jornalista Cris Dias Crédito: Reprodução/Instagram @crisdiass
A CNN Brasil oficializou a contratação da jornalista Cris Dias, ex-Globo, nesta quinta-feira, 26. Segundo o canal, a apresentadora "comandará os boletins esportivos e fará parte da cobertura de todo noticiário da emissora".
Cris Dias ficou conhecida por conta de seu trabalho na TV Globo, onde ficou entre 2006 e 2019, apresentando o Globo Esporte e também a parte esportiva de telejornais, como o Jornal da Globo e o Bom Dia Brasil. Na emissora, cobriu também eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada.
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"O conhecimento no segmento esportivo da apresentadora Cris Dias contribuirá com a valorização do conteúdo que será apresentado pela CNN Brasil", justificou o CEO do canal, Douglas Tavolaro, sobre a contratação.
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O anúncio de que Cris Dias não teria seu contrato renovado com a Globo foi feito pela emissora no fim do mês de março de 2019.

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