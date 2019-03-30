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Saúde

Claudia Rodrigues tem alta da UTI e vai para quarto em hospital

Segundo a amiga e empresária da atriz, Adriana Bonato, Claudia não tem movimento nas pernas

Publicado em 

30 mar 2019 às 19:01

Publicado em 30 de Março de 2019 às 19:01

A atriz Claudia Rodrigues teve alta da UTI do hospital Albert Einstein na última sexta-feira, 29. Ela havia sido internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, no último dia 20, e foi transferida ao hospital paulistano no dia 24.
Em seu Instagram, sua amiga e empresária Adriane Bonato, que tem acompanhado Claudia ao longo de todos os momentos, afirmou que a atriz teve "alta da UTI e já está no quarto, mas ainda sem previsão de alta."
Em entrevista ao A Tarde É Sua na tarde da última sexta-feira, 29, Adriane deu mais detalhes sobre a situação de Claudia Rodrigues: "Ela saiu, ainda requer cuidados porque infelizmente ainda não está andando, mas isso é questão de tempo. [...] Ela não tem movimento nas pernas, não estão respondendo. Ela não fica em pé, não está andando."
"A princípio, a gente achou que era um surto da esclerose, mas graças a Deus não teve surto da esclerose, foi descartado, foram feitos todos os exames possíveis e imagináveis, não foi surto da esclerose", esclareceu, sobre o motivo da internação.
Adriane ainda afirmou que Claudia passa por um problema grave, mas optou por não dar mais detalhes: "Existe sim, um motivo, mas, infelizmente, não vou poder contar hoje. É muito sério, vou falar pra vocês, mas ainda não posso falar nada. O momento não é pra isso. O momento é de cuidar da Claudia e fazer ela se restabelecer."
Segundo ela, Claudia estava confusa durante os momentos da internação: "Ela só falava que ela precisava sair do hospital pra ir gravar porque o Lucio Mauro tinha saído do hospital, tinham ligado da Globo e ela tinha que ir, porque se não ela ia ter justa causa. Ela só falava isso. [...] 'Não é o pai. É o Lucinho. Vão tentar fazer a Ofelia e o Fernandinho com o Lucinho!'".
"Ela estava praticamente sem mexer nada, sem me reconhecer, sem reconhecer as pessoas, sem falar nada com nada", afirmou.

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